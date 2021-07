La confiance dans les affaires locatives continue de croître parmi les courtiers

in

Au deuxième trimestre 2021, la proportion de courtiers prévoyant une augmentation de l’activité de prêt immobilier locatif au cours des 12 prochains mois a augmenté.

Malgré la diminution du congé des droits de timbre, une enquête de Paragon révèle que 53% des courtiers en hypothèques s’attendent à ce que les activités d’achat pour location augmentent au cours de la prochaine année. Ce chiffre est comparé à 50 % au premier trimestre 2021. Dans le même temps, la proportion de courtiers prévoyant une baisse des niveaux d’activité est restée constante à 10 %.

Moray Hulme, directeur des ventes chez Paragon Mortgages, a déclaré : « Ces chiffres suggèrent que les forts niveaux d’activité d’achat pour location observés au cours des six à neuf derniers mois n’étaient pas seulement le résultat de la relance du droit de timbre, mais une baisse à des changements plus fondamentaux dans l’endroit et la façon dont les gens veulent vivre.

La demande locative est élevée

Au cours du deuxième trimestre 2021, les courtiers ont signalé que la demande d’achat-location était élevée. Concrètement, 42 % des intermédiaires ont déclaré que la demande était « forte ». Et 8% ont déclaré que la demande était “très forte”. Au deuxième trimestre 2020, qui était au plus fort de la pandémie, il n’y avait que 26% qui ressentaient cela.

De plus, seulement 10 % des personnes interrogées ont déclaré que la demande d’achat pour location était faible. Cela se compare à 30 % au cours du trimestre correspondant de l’année dernière.

Dans l’ensemble, la confiance parmi les courtiers est généralement élevée. Dans l’enquête, 91% ont déclaré qu’ils étaient confiants quant aux perspectives de leur entreprise au cours de la prochaine année. Cela était particulièrement répandu pour ceux qui voyaient des niveaux élevés d’activité d’achat pour location avec 97% parmi cette cohorte.

“Nous nous attendons toujours à voir les niveaux d’activité se modérer à la fin des vacances du droit de timbre, mais les propriétaires voient de nombreuses opportunités d’élargir leurs portefeuilles pour répondre à d’excellents niveaux de demande des locataires et aux changements dans le type de propriété que les gens veulent maintenant louer”, commente Moray Hulme. .

« Il y a certainement eu une croissance de la demande des locataires pour les maisons familiales, par exemple, et les propriétaires réagissent en conséquence. »

Investir dans l’achat locatif

Avec une demande dans le secteur locatif privé à des niveaux élevés à travers le Royaume-Uni, cela donne un coup de pouce au secteur de l’achat à la location. Récemment, de nombreux propriétaires ont constaté une baisse des périodes creuses et des rendements plus élevés.

De plus, le nombre de prêts hypothécaires locatifs a atteint son plus haut niveau depuis mars 2020. Les investisseurs et les propriétaires ont accueilli favorablement ce choix supplémentaire. Avec la concurrence accrue, les taux d’intérêt sont toujours historiquement bas.

De nombreux propriétaires concluent des accords hypothécaires concurrentiels. Cela conduit de plus en plus d’investisseurs locatifs à élargir leur portefeuille immobilier. De plus, cette année, davantage de primo-propriétaires sont même entrés dans le secteur locatif en raison des conditions de marché attrayantes.

Moray Hulme conclut : « Les courtiers en hypothèques ont connu 12 mois chargés après la panique initiale de la pandémie de coronavirus. Ils abordent le second semestre 2021 dans une humeur confiante et robuste, ce qui est révélateur de la demande sous-jacente de produits hypothécaires. »

