La confiance de Carlos Sainz affectée par un crash “bizarre” FP2

Charles Leclerc et Carlos Sainz de Ferrari sont sortis satisfaits d’une qualification au sprint où la participation des deux pilotes avait été mise en doute – pour différentes raisons.

Leclerc et Sainz prendront le départ du Grand Prix d’Italie respectivement cinquième et sixième sur la grille après avoir bénéficié des problèmes subis par Valtteri Bottas et Pierre Gasly.

Bottas a remporté le sprint de 18 tours à Monza mais partira du fond de la grille en raison de pénalités de moteur, tandis que Gasly devançait le duo Ferrari lorsqu’il s’est écrasé au premier tour.

Mais il était loin d’être certain que les Tifosi verraient les deux coureurs de la Scuderia dans l’action de samedi.

Leclerc, qui avait signalé des problèmes de moteur vendredi, a ensuite subi quelques problèmes internes car il ne se sentait pas bien et a dû consulter des médecins, mais a tout de même pu participer.

Sainz, quant à lui, a eu une grosse chute lors de la FP2, la première course de F1 de samedi, et craignait que l’équipe n’ait pas le temps de reconstruire la voiture avant le sprint.

C’est P6 et P7 dans le #F1Sprint 🏁

Réticent à révéler exactement quels étaient ses problèmes en raison de leur nature délicate, Leclerc a déclaré à Sky Italia: “Bien sûr, physiquement, j’ai connu des jours meilleurs, je ne vais pas très bien.

« Mais au final, le plus important est de faire le travail en piste et aujourd’hui nous l’avons fait, donc j’en suis content. Nous avons maximisé notre potentiel.

Sainz a admis que son shunt avait affecté sa confiance pendant le sprint en raison des circonstances «étranges» de celui-ci.

“Je pensais que je ne pourrais pas participer aux qualifications de sprint, les mécaniciens ont fait un excellent travail”, a déclaré l’Espagnol à Sky Italia.

« Je n’ai pas bien démarré et quand je suis arrivé dans la première zone de freinage, j’ai eu un contact avec Gasly.

« J’ai essayé de reconstruire les sensations avec la voiture car après l’incident de ce matin, je n’avais pas vraiment confiance en moi.

« C’était un accident très étrange. Je ne m’attendais tout simplement pas à ce qui s’est passé et je n’ai même pas vraiment poussé. Ce genre d’accident enlève beaucoup de confiance parce que quand vous n’appuyez même pas et que vous perdez la voiture, c’est un peu bizarre.

« J’ai pris la qualification de sprint avec aisance, je me suis un peu reposé sur moi-même et j’ai réussi à regagner un peu de confiance au fur et à mesure que la qualification de sprint se poursuivait.

« Je pense que maintenant je suis prêt pour demain. Charles et moi sommes là ou à peu près en rythme. Ce n’est pas comme si les gens devant étaient joignables, mais les gens derrière nous semblent avoir le contrôle.