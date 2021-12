La confiance de la recrue des Cowboys Micah Parsons atteint de nouveaux sommets: « Je ne pense pas vraiment que la NFL soit difficile »

C’est le monde de Micah Parsons, et tout le monde y vit.

La star recrue a clairement fait la différence pour les Cowboys de Dallas cette saison, et non seulement il est un verrou pour remporter le prix de la recrue défensive de l’année, Parsons a une vraie chance de remporter le titre de meilleur joueur défensif de la ligue. .

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le quart-arrière de l’équipe de football de Washington Taylor Heinicke (4) tâte le ballon alors qu’il est limogé par les Cowboys de Dallas à l’extérieur du secondeur Micah Parsons (11) au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL, le dimanche 12 décembre 2021, à Landover, Maryland Dallas récupéré le ballon et a marqué un touché sur ce jeu. (Photo AP/Alex Brandon)

Au cours de la semaine 14, Parsons a accumulé 75 plaqués au total, ainsi que 12 sacs, trois échappés forcés et 17 plaqués, un sommet pour l’équipe, pour une défaite en 13 matchs joués.

Après sa performance dominante contre Washington dimanche, la confiance de Parsons a atteint un nouveau niveau en parlant aux journalistes après le match.

NOMMÉ PAR DEZ: D’ANCIENS COWBOYS WR APPELLES L’OFFENSIVE DE DALLAS

Le quart-arrière des Chargers de Los Angeles, Justin Herbert, est touché par le secondeur des Cowboys de Dallas Micah Parsons alors qu’il lance pendant la seconde moitié d’un match de football de la NFL le dimanche 19 septembre 2021 à Inglewood, Californie (AP Photo/Gregory Bull)

« Je ne pense pas vraiment que la NFL soit difficile », a déclaré Parsons, via Sports Illustrated.

Contre Washington, Parsons a réussi cinq plaqués avec un sac et cinq coups sûrs du quart. Le produit Penn State a crédité le talent auquel il est confronté pendant la pratique pour son développement.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le secondeur de Penn State Micah Parsons détient un maillot de l’équipe après avoir été choisi par les Cowboys de Dallas avec le 12e choix lors du repêchage de la NFL le jeudi 29 avril 2021, à Cleveland. (Photo AP/Tony Dejak)

« Je pense qu’ils ont de très bons joueurs ici », a déclaré Parsons. « Mais je pense juste que c’est un groupe de joueurs qui travaillent très dur, et je pense que cela déteint chaque fois que vous jouez contre des gars comme La’el [Collins in practice]. Quand je vais contre La’el, et que je le défie à chaque fois, en disant: ‘Qu’est-ce que je pourrais faire là-bas? Comment puis-je améliorer cela ? » ou je vais contre Zack [Martin], et je reçois juste ces opportunités, cela rend vraiment ces gars-là [on other teams] n’a pas l’air aussi bien. »

Parsons conduira les Cowboys (9-4) au MetLife Stadium pour affronter les Giants ensuite.