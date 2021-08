La confiance de Lando Norris désormais à un «niveau complètement différent»

Lando Norris a encore quelques domaines où sa confiance fait défaut, mais dans l’ensemble cette saison, c’est à un “niveau complètement différent”.

Le Britannique a été l’un des interprètes les plus remarquables de 2021, marquant des points dans tous les 10 premiers tours, une course qui s’est terminée par Valtteri Bottas l’anéantissant au début du Grand Prix de Hongrie.

Mais parmi cette course, il y a eu trois podiums alors que Norris continue d’établir sa domination sur son coéquipier beaucoup plus expérimenté Daniel Ricciardo.

C’est bien la troisième saison de Formule 1 de Norris, et pour un pilote qui a ouvertement admis ses difficultés passées avec la confiance en soi, cela augure bien que sa confiance croissante a coïncidé avec un nouveau niveau de performance.

Une pause estivale bien méritée pour ces deux-là maintenant. 🧘☀️ Profitez-en, @DanielRicciardo et @LandoNorris ! On se voit dans quelques semaines. pic.twitter.com/VR3UlqbqPP – McLaren (@McLarenF1) 8 août 2021

“Mon niveau de confiance, à travers de nombreux scénarios différents cette saison, a définitivement augmenté et cela a été très bon pour moi, je pense”, a-t-il expliqué à Motorsport.com.

“Surtout après les deux premières courses, d’une certaine manière j’ai fait un bon pas, parce que j’ai bien fait en qualifications, bien fait dans les courses, nous avions le rythme, comme à Imola et ainsi de suite, ce qui m’a donné un gros boost de confiance.

« Ensuite, il y a ces petites choses en cours de route, qui en quelque sorte ajoutent à cela. Et l’Autriche n’était qu’une autre chose, qui n’a fait qu’ajouter à cette confiance et m’a permis de penser « d’accord, vous savez, je peux faire ceci et je peux faire cela ».

«Et je peux avoir cette croyance en moi et cette confiance en moi. Parce que je m’inquiète toujours, j’ai peur de l’avoir dans une situation dans laquelle je n’ai jamais été auparavant.

« Donc, lorsque vous faites l’expérience de ces différentes choses et que vous vous confirmez en quelque sorte que vous êtes capable de faire quelque chose, alors je peux l’ajouter à ma banque et cela ajoute à cette confiance.

“Et avec l’expérience, bien sûr, vous continuez à apprendre de plus en plus, mais vous arrivez à un point où toute cette confiance s’accumule en quelque sorte pour être dans la position dans laquelle vous vous trouvez. Et il n’y a pas d’échelle massive que vous devez encore gravir pour entrer en Formule 1 ou autre, vous y êtes.

«Alors oui, ce genre de choses se met en place cette saison. Et il y a encore des choses dans lesquelles je n’ai pas vraiment confiance en moi. Mais par rapport à la saison dernière, par rapport à ma première course en Formule 1, c’est un niveau complètement différent, et je me sens beaucoup mieux à ce sujet.