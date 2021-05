La confiance de Lando Norris s’améliore dans la voiture McLaren “ délicate ”

Lando Norris dit qu’il est toujours en train d’en apprendre davantage sur sa voiture McLaren, les changements apportés pour la saison 2021 rendant les voitures plus difficiles à conduire.

Le jeune Britannique a connu un début de saison brillant, ne terminant pas plus bas que P5 dans ses trois courses jusqu’à présent et occupant la troisième place du championnat des pilotes à l’approche de la quatrième course de l’année.

Il a confortablement surpassé Daniel Ricciardo jusqu’à présent, l’ancien pilote Toyota Timo Glock estimant que le joueur de 21 ans confie à son coéquipier expérimenté une «tâche gigantesque» au sein de l’équipe.

Mais Norris dit qu’il a encore plus à débloquer de son MCL35M car il s’habitue à la façon dont la nouvelle voiture se comporte.

«C’est délicat», a déclaré Norris aux journalistes avant le Grand Prix d’Espagne.

«Je veux dire, la voiture a définitivement changé un peu par rapport à l’année dernière et à la façon dont vous devez la conduire. Et, par exemple, je n’étais pas déjà au sommet de la voiture à Bahreïn. Le style de conduite de Daniel était donc presque meilleur à Bahreïn que pour moi. J’ai déjà beaucoup appris là-bas pour m’améliorer ensuite à Imola puis au Portugal.

«J’apprends donc toujours à conduire la voiture et à la maximiser. Et ce n’est certainement pas une voiture facile à conduire d’une manière différente de l’année dernière.

«Mais je ne suis pas sûr, honnêtement, je ne veux pas tout dire mais je me sens un peu plus confiant.

«Je sais juste quoi faire de chaque séance que nous faisons du FP1 au FP2 jusqu’à la course, des choses sur lesquelles je dois travailler, en essayant et en faisant des commentaires à l’équipe et ainsi de suite.

«Ce n’est donc pas forcément toujours du côté de la voiture. Cela peut aussi être plus dans les coulisses, le travail que nous faisons en équipe, ce qui ajoute à la performance.

Norris a déclaré que son élan actuel était lié à la maximisation de son potentiel et de celui de McLaren au début de la saison, avec une étape positive dans ses performances en qualifications et en courses.

«Je pense que les choses se sont très bien passées pour nous», a expliqué Norris.

«J’ai l’impression de faire du bon travail moi-même en me qualifiant et en effectuant les tours quand j’en ai besoin. Peut-être pas tellement à Imola ou au Portugal lors de la deuxième manche du troisième trimestre, mais tout à part cela s’est très bien passé. Et puis la course aussi, sur les redémarrages, les lancements, beaucoup de choses vont bien, mais c’est aussi facile que ça ne se passe pas si bien, alors je veux continuer ce que nous faisons.

«Être derrière la Mercedes et le Red Bull pour le moment est toujours l’objectif et où nous pensons pouvoir être. Mais je n’ai pas trop d’espoir pour chaque course, nous essaierons de faire ce que nous faisons en ce moment et de continuer, mais cela pourrait très facilement être un P6, un P7 ou un P8, donc c’est juste je suis réaliste. Mais j’espère toujours que nous pourrons continuer ce que nous faisons.

