La confiance des consommateurs a augmenté de près de 24 points en 2021

01/03/2022 à 11:53 CET

PE

La la confiance des consommateurs a baissé de 3,3 points en décembre dernier par rapport au mois précédent, pour se situer à 81,3 points, mais a augmenté de 23,7 points en moyenne en 2021, dépassant ainsi les données de 2020, première année de la pandémie, mais pas celle des années précédant l’arrivée du Covid, selon les données publiées par le Centre de recherche sociologique (CIS).

Spécifique, l’indicateur de confiance des consommateurs a enregistré une moyenne de 83,7 points en 2021, en dessous de tous les chiffres obtenus de 2014 à 2019 et des maximums des séries enregistrés en 2015 et 2017, qui étaient supérieurs de 19 points. Bien entendu, la moyenne de 2021 est supérieure de près de 34 points au plus bas historique de 2012, lorsque la confiance des consommateurs s’élevait à 49,8 points.

L’avancée de la confiance enregistrée en 2021 est le résultat à la fois de la augmentation de l’appréciation des citoyens sur la situation actuelle, qui progresse en moyenne de 23,5 points par rapport à 2020, ainsi que la hausse de l’indicateur des attentes de 23,9 points.

A) Oui, l’indice des attentes était en moyenne de 103,7 points en 2021, un chiffre inférieur de 10,3 points au maximum de sa série, atteint en 2015, tandis que l’indicateur de situation actuelle a enregistré une moyenne de 63,6 points l’an dernier, soit 32 points de moins qu’en 2017, où il avait atteint ses valeurs maximales (95,6 points ).

Le redressement des attentes des citoyens en 2021 est le résultat de la meilleure évaluation qu’ils font, par rapport à 2020, de l’évolution future de la économie (+31,5 points), emploi (+28,2 points) et situation des ménages (+12 points).

Pour sa part, au sein du indicateur de situation actuelle, l’appréciation des consommateurs sur l’évolution générale de l’économie a augmenté en moyenne de 31,9 points en 2021 et l’appréciation du marché du travail s’est améliorée de 29,7 points. Dans une moindre mesure, la perception de la situation des ménages s’est accrue, progressant de 9,1 points en moyenne sur l’année.

Malgré le fait que l’indicateur de confiance reste toujours en dessous des niveaux d’avant la pandémieLes données de consommation et d’épargne, restées quasiment stables depuis 2015, ont retrouvé leurs niveaux d’avant Covid en 2021 après avoir respectivement augmenté de 12,7 et 10,3 points.

En revanche, les anticipations d’inflation ont augmenté de 9,7 points en 2021 par rapport à 2020 et les perspectives de hausses futures des taux d’intérêt ont grimpé de 12,1 points.

Il chute de 3,3 points en décembre

Au cours du dernier mois de 2021, la confiance des consommateurs a chuté de 3,3 points, à 81,3 points, son plus bas niveau depuis avril dernier.

Cette baisse de confiance en décembre était due à une baisse de 4,5 points de l’appréciation des consommateurs sur la situation actuelle, à 69,8 points, et à la baisse, de 2,1 points, des attentes des consommateurs, qui plaçaient cet indicateur à 92,8 points.

Avec la baisse de décembre, la confiance des consommateurs enchaîne trois mois consécutifs de baisse et il est encore inférieur à 100 points. La perception des consommateurs est donc considérée comme négative, puisque pour être considérée comme positive, elle doit être supérieure à ce montant.

En glissement annuel (décembre 2021 sur le même mois en 2020), la confiance des consommateurs a progressé de 18,2 points, avec une progression de 35,6 points pour l’indicateur de situation actuelle et une légère avance des anticipations de huit dixièmes.

L’ICC recueille mensuellement l’évaluation de l’évolution récente et des attentes des consommateurs espagnols en matière d’économie familiale et d’emploi, dans le but d’anticiper leurs décisions de consommation. L’indicateur recueille des valeurs comprises entre 0 et 200, considérant qu’au-dessus de 100 la perception est positive et en dessous, négative.