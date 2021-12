La confiance des consommateurs chute de 12,7 points en novembre et est au plus bas depuis avril

12/03/2021

La la confiance des consommateurs a baissé de 12,7 points en novembre par rapport au mois précédent, jusqu’à atteindre 84,6 points, son plus bas niveau depuis avril dernier, lorsqu’il s’élevait à 77,8 points, comme le rapporte ce vendredi le Centre de recherches sociologiques (CIS).

Avec la baisse de novembre, cet indicateur ajoute deux mois consécutifs de recul après avoir perdu un point en octobre. De plus, après cinq mois au-dessus de 90 points, la confiance des consommateurs en novembre est tombée en dessous de ce chiffre.

La baisse de la confiance des consommateurs au cours de l’avant-dernier mois de l’année s’explique par une baisse des anticipations de 14,6 points, ainsi que par la baisse de 10,7 points de l’appréciation que les citoyens font de la situation actuelle.

Plus précisément, l’indicateur de situation actuelle s’est établi à 74,3 points en novembre, sa valeur la plus basse depuis juillet, tandis que l’indicateur des attentes est tombé à 94,9 points, son plus bas niveau depuis février et la première fois qu’il est passé de 100 points après huit mois consécutifs au-dessus de ce niveau.

Les Indice de confiance des consommateurs (ICC) recueille mensuellement l’évaluation de l’évolution récente et des attentes des consommateurs espagnols en matière d’économie familiale et d’emploi, dans le but d’anticiper leurs décisions de consommation. L’indicateur recueille des valeurs comprises entre 0 et 200, considérant qu’au-dessus de 100 la perception est positive et en dessous, négative.

L’évaluation de la situation économique, la baisse

Selon le CIS, la baisse de l’indicateur de situation actuelle à 74,3 points est due à la baisse de 10,5 points de l’appréciation que les consommateurs font du marché du travail ; à la baisse de 13,3 points de la perception de la situation actuelle de l’économie, et à la baisse de 8,3 points de l’appréciation de la situation actuelle des ménages.

Concernant les composantes de l’indicateur des anticipations, la plus forte baisse s’est également produite dans les valorisations du futur immédiat de l’économie, avec 18,3 points de moins qu’en octobre, suivies des anticipations sur le marché du travail (-18,1 points) et des anticipations sur l’évolution future. des ménages, en baisse de 7,5 points.

La confiance augmente de près de 29 points l’année dernière

Le CIS a observé en novembre une diminution des attentes de consommation de 5,7 points par rapport à octobre et une baisse de 7,4 points des attentes d’épargne.

De leur côté, les craintes inflationnistes ont baissé de 3,5 points, tandis que les anticipations d’une future hausse des taux d’intérêt ont augmenté de 1,7 point au cours de l’avant-dernier mois de l’année.

Malgré la baisse mensuelle de l’indicateur de confiance, depuis novembre 2020, la confiance des consommateurs a progressé de près de 29 points, avec une amélioration de 44,4 points pour l’indice de situation actuelle et un gain de 13,4 points sur les anticipations.

En pourcentage, la confiance a augmenté de 51,9% au cours de la dernière année, en raison de l’augmentation subie par l’évaluation de la situation actuelle (+ 148,8%) et, dans une moindre mesure, le rebond de 16,4% de l’évaluation de attentes.