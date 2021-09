La confiance des consommateurs chute en raison de la hausse des prix et des ruptures de stock

in

La confiance s’était fortement redressée lors de la reprise cette année // La confiance des consommateurs a chuté aux niveaux observés lorsque l’économie sortait du verrouillage // L’indice de confiance des consommateurs GfK a chuté de cinq points en septembre à -13

De nouvelles recherches ont montré que la hausse des prix et les pénuries dans les magasins ont ramené la confiance des consommateurs à des niveaux précédemment observés lorsque l’économie sortait du verrouillage.

L’indice de confiance des consommateurs GfK a chuté de cinq points en septembre à -13, inversant les gains enregistrés depuis que les restrictions ont commencé à être assouplies en avril, alors qu’il se situait à -15.

La confiance s’était fortement redressée lors de la reprise cette année, mais la faiblesse des données économiques après la « pingdémie » de juillet et la hausse des prix ont causé un revers.

Toutes les mesures de l’indice GfK ont chuté, mais les plus fortes baisses de confiance ont concerné la situation économique générale au cours des 12 prochains mois, qui a chuté de dix points à -16, et la confiance des ménages dans leur situation financière personnelle au cours de l’année suivante, qui a glissé de six points à +5.

“Suite aux inquiétudes concernant la hausse des prix du carburant et de la nourriture, la croissance de l’inflation globale, les hausses d’impôts, les étagères vides et la fin du régime de congé, septembre voit les consommateurs freiner alors que ceux qui connaissent déjà des difficultés économiques anticipent un coût potentiel crise de la vie », a déclaré Joe Staton, directeur de la stratégie client de GfK.

L’enquête s’est déroulée du 1er au 14 septembre.

