La confiance des consommateurs commence à vaciller à nouveau – WWD

Alors que des gains ont été réalisés dans la confiance des consommateurs en juillet 2021, une étude mise à jour menée la semaine dernière par First Insight montre que la variante Delta affecte négativement la confiance des consommateurs. En fait, en seulement un mois, il y a eu une augmentation de 25% du nombre de consommateurs déclarant être très ou quelque peu inquiets à propos de COVID-19 – marquant le saut le plus élevé en un mois depuis mars 2020.

Dans le même temps, bien que les preuves de vaccination pour l’entrée dans les restaurants et autres commerces deviennent largement obligatoires à travers le pays, l’enquête a révélé que la population non vaccinée reste ferme dans sa décision de refuser le vaccin avec 90 pour cent des non vaccinés indiquant que les mandats seront pas les persuader.

“Il est très révélateur qu’à peine 10 pour cent des personnes interrogées disent qu’elles envisageraient de se faire vacciner en raison de certaines entreprises et restaurants exigeant une preuve de vaccination”, a déclaré Greg Petro, PDG de First Insight. « Il semble que les gens soient décidés à se faire vacciner et qu’une éducation plus poussée soit nécessaire pour changer d’avis. Espérons que nous consacrerons du temps et des efforts à le faire pour le bien de tous, permettant ainsi à chacun de faire son propre choix éclairé.

De plus, parallèlement à une baisse de la confiance des consommateurs, le récent sondage de l’entreprise indique que 56 % des consommateurs prévoient de réduire leurs dépenses.

“Je pense que les tendances que nous observons pourraient très bien conduire les familles à se replier et à réduire leurs dépenses expérientielles, en particulier pour les voyages nationaux et internationaux, et à déplacer ces dépenses vers des produits physiques, y compris des articles de rentrée scolaire”, a déclaré Petro. « Il est intéressant de noter que les femmes, les principales consommatrices de la rentrée scolaire, sont nettement moins susceptibles d’être vaccinées que les hommes, un tiers des femmes déclarant qu’elles n’ont pas l’intention de se faire vacciner contre seulement 18 % des hommes. De plus, les Millennials, la génération la plus susceptible d’avoir des enfants d’âge scolaire, sont également la génération la moins susceptible d’être vaccinée. »

Notamment, les problèmes de sécurité concernant les achats en magasin ont augmenté au cours du mois dernier avec 53% des personnes interrogées déclarant qu’elles ne se sentent pas en sécurité en essayant des produits dans les vestiaires, 49% disent qu’elles ne se sentent pas en sécurité en essayant des chaussures et 71% disent qu’elles ne se sentent pas en sécurité en testant des produits de beauté. en magasin. De plus, 56% des personnes interrogées ont déclaré ne pas se sentir en sécurité en travaillant avec un vendeur, une augmentation notable de 30% par rapport au mois dernier.

