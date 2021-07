La confiance des consommateurs est encore faible ; Les trackers de récupération ne racontent pas toute l’histoire

in

Ce qui va être essentiel pour une reprise durable, c’est la confiance des consommateurs. En ce moment, c’est très déprimé.

La contraction de l’indice PMI manufacturier et des services en juin, les modestes perceptions de la TPS en mai et les très faibles ventes au détail d’automobiles en avril et mai rappellent que la reprise est fragile. L’activité commerciale reprend peut-être à un rythme plus rapide qu’après la première vague, mais c’est peu de consolation. Bien que les outils de suivi de la reprise puissent indiquer que l’économie n’est pas trop éloignée de ce qu’elle était avant la pandémie, cela est maintenant moins pertinent. Ce qui va être essentiel pour une reprise durable, c’est la confiance des consommateurs. En ce moment, c’est très déprimé.

Comme l’a souligné Mahesh Vyas, directeur général de CMIE, bien que les chiffres du chômage se soient améliorés, ils n’ont pas vraiment fait grand-chose pour la confiance des consommateurs ; l’indice a baissé de 1,5% en juin après une baisse de 10,8% en mai et de 3,8% en avril. L’indice de confiance des consommateurs RBI avait atteint un creux record en mai, tombant à 48,5 contre 53,1 en mars. Ceci est inquiétant et pourrait maintenir la demande en sourdine le reste de l’année.

Une amélioration du rythme de vaccination peut contribuer à rassurer les ménages sur le retour de l’économie. Cependant, après s’être accéléré à environ 6,5 millions de doses par jour au cours de la quatrième semaine de juin, le taux d’inoculation s’est modérément décevant à environ quatre millions par jour au cours de la dernière semaine environ. Si la moitié de la population doit être vaccinée d’ici la fin de l’année, il faut maintenir un taux de course journalier de 6 à 6,5 millions. Pour ce faire, le gouvernement doit redoubler d’efforts pour freiner les hésitations.

Alors que la dépense de consommation finale privée (PFCE) a augmenté de 2,7% en glissement annuel au cours du trimestre de mars après s’être contractée au cours des trois trimestres précédents, cette augmentation a dépassé une base anémique de 2% en glissement annuel au T4FY20. Étant donné que c’était le moment où les infections diminuaient, le faible niveau de consommation suggérait que la demande avait considérablement diminué après les saisons des fêtes et des mariages.

Même en tenant compte d’une base faible, le PFCE du trimestre de juin pourrait à nouveau s’avérer très faible. Après tout, ce fut une période d’infections très élevées, la détresse incitant les gouvernements des États à travers le pays à imposer des fermetures et des couvre-feux. Déjà, l’inflation alimentaire élevée, due en partie à la forte augmentation des prix du diesel, est en train de se contracter. Les prix d’une foule d’autres produits ont également augmenté et pourraient continuer d’augmenter étant donné que les prix du pétrole brut oscillent autour de 75 $ le baril et montrent peu de signes de baisse.

Comme les économistes l’ont souligné, la demande refoulée, cette fois-ci, sera inférieure à ce qu’elle était après la première vague. Les dépenses ponctuelles encourues en raison du changement de mode de vie – essentiellement, le passage au mode de travail à domicile, ainsi que le besoin de véhicules personnels pour se déplacer – seraient manquants. De plus, les blocages étaient largement localisés, permettant une certaine mobilité.

Encore une fois, les ménages sont assis sur une grande quantité d’épargne, comme en témoignent les dépôts auprès des banques, dont une partie pourrait être dépensée pendant la saison des fêtes. Cependant, même s’il n’y a pas de troisième vague, les consommateurs pourraient rester méfiants et freiner leurs dépenses. Certaines cohortes isolées de la pandémie – fonctionnaires, professionnels, etc. – continueront sans doute à dépenser comme avant. Mais, il est peu probable que le PFCE de cet exercice revienne aux niveaux observés au cours de l’exercice 20, de 83,22 lakh crore.

