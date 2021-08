La confiance des consommateurs plonge à son plus bas niveau en une décennie alors que l’inflation et les infections augmentent 10z

in

La confiance des consommateurs américains a plongé de plus de 13% au cours du mois dernier à son plus bas niveau en une décennie alors que les Américains s’inquiétaient de la hausse de l’inflation et de la flambée des infections au COVID-19.

L’Université du Michigan a annoncé vendredi que son indice de confiance des consommateurs était passé de 81,2 à 70,2, le niveau le plus bas depuis 2011 et la plus forte baisse depuis les premiers jours de la pandémie en avril 2020.

“Les pertes couvraient tous les aspects de l’économie, des finances personnelles aux perspectives économiques, y compris l’inflation et le chômage”, a expliqué le directeur de l’enquête, Richard Curtin.

Il a ajouté que la récente augmentation du COVID-19 de la variante Delta était en grande partie à blâmer.

“Il ne fait aucun doute que la résurgence de la pandémie due à la variante Delta a rencontré un mélange de raison et d’émotion”, a déclaré Curtin. « Les consommateurs ont raisonné à juste titre que les performances de l’économie seront diminuées au cours des prochains mois, mais l’augmentation extraordinaire des évaluations économiques négatives reflète également une réponse émotionnelle, principalement due aux espoirs déçus que la pandémie se terminerait bientôt. »

Les consommateurs ont également exprimé leur inquiétude quant à la poursuite de la croissance de l’inflation. Quelques jours seulement après que le gouvernement a annoncé son récent taux annuel de 5,4 % en juillet.

