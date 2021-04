La confiance des consommateurs s’affaiblit en avril alors que les cas de covid-19 perturbent à nouveau la normalité

La confiance des consommateurs s’est affaiblie dans les quatre indices – emplois, finances personnelles, économie et investissements pour l’avenir.

Alors que la deuxième vague de coronavirus continue de perturber la normalité et les moyens de subsistance en Inde, la confiance des consommateurs a chuté de 1,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent, selon l’indice mensuel Refinitiv-Ipsos Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) pour l’Inde. La confiance des consommateurs s’est affaiblie dans les quatre indices – emplois, finances personnelles, économie et investissements pour l’avenir. En avril, l’Inde continue de voir une augmentation massive des cas de cas de coronavirus même si le processus de vaccination a déjà commencé.

L’indice de confiance des consommateurs montre que le sous-indice de la confiance dans l’emploi (emplois) est en baisse de 0,6 point de pourcentage; le sous-indice PCSI des conditions financières personnelles actuelles (conditions actuelles) a baissé de 1,5 point de pourcentage; le sous-indice du climat d’investissement (investissement) a reculé de 0,9 point de pourcentage; et le sous-indice des attentes économiques (attentes) a diminué de 0,8 point de pourcentage.

“Les entreprises avaient commencé à se redresser après la première vague et maintenant la nouvelle vague (qui est plus contagieuse) a déjà commencé à avoir un impact négatif sur le sentiment autour de l’emploi, des finances pour le fonctionnement quotidien des ménages, de l’épargne et des investissements et de l’économie”, a déclaré Amit Adarkar, PDG, Ipsos Inde. Au cours de la vague précédente de covid-19, l’Inde a connu un pic à un peu moins de 1 cas lakh par jour. Maintenant, alors que la deuxième vague fait des ravages, le nombre quotidien de cas est passé à près de 3 cas lakh par jour.

Se remettant du verrouillage de l’année dernière, le sentiment des consommateurs s’était régulièrement rétabli jusqu’en janvier de cette année. Avec la deuxième vague venant perturber l’idée de la vieille normalité, le sentiment des consommateurs a connu un renversement au cours des deux derniers mois. «Le gouvernement devra adopter une stratégie à plusieurs volets pour compenser l’impact du virus; d’augmenter les tests, d’intensifier la campagne de vaccination (que le gouvernement va déjà commencer à partir du 1er mai pour vacciner toutes les personnes de 18 ans et plus), de mini zones de confinement pour les zones les plus touchées par le virus, en suivant les SOP et en fournissant l’infrastructure de santé (lits et oxygène) ) pour lutter contre le virus », a déclaré Amit Adarkar.

Alors que de nombreux États ont instauré des couvre-feux nocturnes, certains ont eu recours à des verrouillages dans des zones particulières. Le gouvernement a exclu un verrouillage complet et a demandé aux États de se concentrer sur les zones de confinement plutôt que sur des verrouillages complets.

