La confiance des partisans de Tottenham Hotspur REJETTE la réunion avec Daniel Levy alors que les appels à la démission du conseil d’administration se renforcent

Le Tottenham Hotspur Supporters ‘Trust a rejeté une réunion avec le président Daniel Levy à la lumière de la récente tempête de la Super League européenne et a réitéré son appel à la démission du conseil d’administration.

Le club du nord de Londres était l’une des six équipes de Premier League à s’inscrire pour la ligue séparatiste malheureuse, mais a été rapidement contraint de se retirer 48 heures plus tard après une réaction importante de la part des fans, des politiciens et même de la royauté.

. – Contributeur

La direction de Levy sur Tottenham a été remise en question surtout après son implication dans les plans de la Super League européenne

Plus de 90% des membres THST le mois dernier ont soutenu une motion demandant au conseil exécutif du club de démissionner à la suite de l’implication des Spurs, alors qu’ils ont également établi des plans pour une manifestation lors du dernier match à domicile de la saison contre Aston Villa.

Le groupe de supporters de Liverpool Spirit of Shankly a profité de l’occasion pour rencontrer le conseil des Reds cette semaine, mais THST ne veut pas s’engager avec Levy pour le moment.

Une déclaration disait: «Seul parmi les six clubs qui ont tenté de se séparer et de former une Super League européenne, le conseil d’administration de la THFC n’a pas encore reconnu l’ampleur de son erreur, ni présenté ses excuses à ses fans.

«Notre club a subi de graves dommages à sa réputation et pourrait encore subir de nouvelles répercussions en tentant de se séparer. Le Bureau Exécutif qui a sanctionné cette décision doit assumer la responsabilité et rendre compte des dommages causés au Club.

.

Les fans des Spurs ont fait entendre leur voix

«C’est pourquoi, après avoir consulté nos membres la semaine dernière, nous avons appelé à la démission immédiate du Conseil exécutif. La tentative d’échappée est l’exemple le plus récent et le plus dommageable du conseil d’administration du club qui a au mieux mal interprété, au pire ignoré l’opinion des fans.

«La colère face à la direction dans laquelle le conseil actuel prend le club est maintenant largement exprimée. Mais cette colère doit être concentrée si nous voulons obtenir un réel changement et éviter que des situations telles que la ligue séparatiste ne se reproduisent.

«Alors que nous continuons à travailler avec le personnel du club pour nous assurer que les intérêts des fans sont pris en compte sur des questions telles que la billetterie et le retour des supporters sur le terrain, il n’y a eu aucune communication avec le conseil d’administration du club», indique un communiqué.

«Le copropriétaire Daniel Levy a proposé une réunion complète de conseil à conseil, mais nous avons clairement indiqué que le statu quo n’était pas une option.

.

Les supporters de United sont furieux de l’implication de leur club dans la Super League européenne dimanche

«Nous voulons rencontrer les propriétaires du club et établir clairement la base de toute réunion avant qu’elle n’ait lieu.»

La fiducie a élaboré un plan en six points qu’elle souhaite voir mis en œuvre pour mener le club dans une «nouvelle ère».

Le manifeste comprend le remplacement du conseil exécutif actuel afin que le club se distancie de l’ESL, le conseil actuel payant toutes les amendes en raison de son implication dans l’échappée, le club s’engageant à consulter les fans sur les questions de football et à se restructurer en un actionnariat qui permettrait des investissements extérieurs.

repérer

Ederson qualifié de “ meilleur au monde ” après qu’une passe de 70 verges ait mis Man City sur la bonne voie

habitent

Man City jusqu’à la réaction finale de l’UCL: les joueurs du PSG fulminent à l’arbitre, Foden et Dias louent

insulté

Herrera et Verratti accusent l’arbitre Kuipers d’avoir dit aux joueurs du PSG de “ f *** off ”

silencieux

Glazer refuse de s’excuser pour la Super League, va-t-il apaiser les fans de United avec Kane?

rocheux

Dias “ meilleur que Van Dijk ” et assimilé au mur de briques après des performances incroyables à l’UCL

starboy

Foden “ très spécial ” salué par Rice alors que le jeune de Man City déchire le PSG en lambeaux

«Nous devons faire plus que simplement exprimer notre opposition au conseil d’administration et à la propriété actuels», a ajouté le communiqué.

«Ce plan en six points donne aux partisans de Tottenham Hotspur de quoi s’unir et un objectif clair. Il propose des solutions réalisables.

«Nous invitons les propriétaires du club à nous rencontrer pour mettre en œuvre le plan en six points ci-dessus. Nous pensons que la réussite de ces changements nous permettra d’assurer l’avenir du club et du jeu que nous voulons tous voir. »