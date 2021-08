La confiance des républicains dans les médias est plus faible que jamais alors que la division partisane s’élargit: SONDAGE 10z viral

in

Le pourcentage de républicains qui disent avoir confiance dans les informations a chuté au cours des cinq dernières années malgré la confiance des démocrates dans les médias qui reste élevée, alors que l’écart partisan dans la confiance des médias continue de se creuser.

Lorsqu’on leur a demandé “dans quelle mesure, le cas échéant, faites-vous confiance aux informations provenant des organes de presse nationaux”, seuls 35% des républicains ont déclaré avoir au moins “une certaine” confiance, contre 70% en 2016, selon Pew Research. Sondage du centre publié lundi. Pendant ce temps, 78% des démocrates ont déclaré avoir «beaucoup» ou «une certaine confiance» dans les médias d’information nationaux, une légère baisse par rapport à 86% en 2016.

La fracture partisane dans la confiance des médias est à son plus large, et la confiance des républicains dans les nouvelles nationales est à son plus bas, depuis que le Pew Research Center a commencé à poser la question en 2016.

L’écart partisan dans la confiance des médias sociaux est également à son point le plus large, bien que la confiance entre les deux parties soit faible, avec seulement 19% des républicains déclarant avoir une certaine confiance dans les informations des médias sociaux, contre 34% des démocrates. Alors que la confiance des démocrates dans les médias sociaux est restée assez constante au cours des cinq dernières années, la confiance des républicains a chuté, contre 32% en 2016.

Cependant, l’écart partisan est beaucoup plus faible pour la confiance dans les organes de presse locaux, avec 66% des républicains affirmant avoir une certaine confiance dans les informations des nouvelles locales, contre 84% des démocrates. Ces pourcentages sont en légère baisse par rapport à 2016, avec une confiance de 79 % et 85 % parmi les membres des partis respectifs.

Alors que le sondage du Pew Research Center n’a pas demandé aux personnes interrogées d’expliquer leur niveau de confiance, d’autres sondages ont montré que les biais médiatiques perçus contribuaient à une plus faible confiance dans les médias en général. Un sondage d’avril mené par Civic Science a révélé que 48% des personnes interrogées ne faisaient pas confiance aux sources médiatiques pour leur fournir des informations impartiales.

Le sondage a interrogé 10 606 répondants du 14 au 27 juin et avait une marge d’erreur de 1,5%.

