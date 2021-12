La confiance du marché Bitcoin chute alors que le sentiment des détaillants atteint son plus bas niveau en 30 jours

Le sentiment de vente au détail de Bitcoin dépassant un creux de 30 jours indique une baisse du sentiment du marché.

Le fournisseur d’informations cryptographiques Santiment a confirmé :

« La baisse du sentiment du marché de Bitcoin et un biais de plus en plus baissier indiquent que les performances médiocres des prix de la BTC ont poussé beaucoup de personnes à capituler. »