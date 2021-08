La confiance européenne déclinante dans les États-Unis, alors que les forces quittent l’Afghanistan

Même au Royaume-Uni, quatre-vingt-un pour cent des gens pensaient que le système politique américain était partiellement ou complètement « brisé ».

Par le Dr Aparaajita Pandey et Rashi Randev

Lorsque Biden a remporté les élections et devait devenir président des États-Unis, la plupart des gens à travers le monde ont salué un changement politique aux États-Unis. Cependant, avec le retrait des États-Unis d’Afghanistan et la crise humanitaire que ce retrait a engendrée, la perception des États-Unis dans le monde, en particulier en Europe, en a pris un coup. Les alliés des États-Unis de l’OTAN, ainsi que ses homologues de l’Union européenne semblent avoir à nouveau perdu confiance dans les États-Unis après la décision de Biden de se retirer d’Afghanistan laissant le pays à un gouvernement militant, dans plus ou moins la même situation que les Américains ont trouvée il y a vingt ans.

Alors que les Afghans tentent de s’échapper pour un avenir meilleur, on ne sait toujours pas ce qui arriverait à ceux qui ne peuvent pas quitter le pays, à ceux qui ont des visas et/ou des cartes vertes et ne peuvent toujours pas quitter l’Afghanistan et, plus important encore, devrait être la prochaine étape pour gérer la crise humanitaire imminente que le monde regarde actuellement.

Le retrait précipité américain (US) d’Afghanistan rappelle assez tous les retraits impériaux des puissances impériales historiquement de leurs territoires coloniaux, les laissant souvent sans système d’administration et dans un chaos total et complet. Cependant, la décision de Biden de nier toute responsabilité envers les Afghans qui sont maintenant forcés de vivre sous les talibans, n’a pas été bien reçue par les homologues européens des États-Unis. L’UE et les alliés de l’OTAN des États-Unis sont maintenant déçus par le régime Biden et le comparent aux régimes de ses prédécesseurs.

Alors que les politiciens de l’UE tentent de donner un sens à la situation et de se préparer à la crise des réfugiés qui est imminente, un sens de l’histoire de la mission afghane entachée par le retrait américain s’est installé. Stelzenmüller, l’analyste allemand des relations internationales a estimé que pour la plupart des nations européennes, la participation à la guerre en Afghanistan était leur mission la plus légitime et la preuve de leur attachement à l’OTAN. Elle a également déclaré : « Ce que les gens ignoreront, c’est qu’une génération entière de praticiens occidentaux » – y compris des officiers militaires, des diplomates, des responsables du renseignement et des journalistes – « a traversé l’Afghanistan ».

S’il est tentant de penser que la perte de confiance en Biden est une réaction instinctive à sa politique sur l’Afghanistan, cependant, en y réfléchissant de plus près, on constate que la perception européenne des États-Unis ne s’est pas encore remise de l’ère Trump. Ce qui a souvent été qualifié d’« aberration » en politique, l’ère Trump a été particulièrement difficile non seulement pour les Américains qui ont ressenti l’impact direct de la politique de Trump, mais aussi pour l’UE et l’OTAN qui ont perdu confiance dans le leadership américain.

Le régime Trump a souvent commenté la redondance de l’OTAN et son manque d’intérêt réel pour le fonctionnement interne de l’UE, la venue de Biden, qui a exprimé sa foi en l’OTAN et semblait désireux de réparer les relations avec l’Europe, semblait être un retour à un passé antérieur. ère de la politique mondiale. Cependant, les Européens étaient très conscients des divisions claires dans la société et la politique qui étaient une conséquence de l’ère Trump.

Une enquête menée par le Conseil européen des relations étrangères plus tôt cette année dans onze pays européens a montré que cinquante et un pour cent des personnes pensaient que les États-Unis ne pourraient pas surmonter leurs divisions internes et faire avancer les questions d’importance mondiale, en particulier celle de l’Europe. Même au Royaume-Uni, quatre-vingt-un pour cent des gens pensaient que le système politique américain était partiellement ou complètement « brisé ».

L’élection qui a choisi Donald Trump comme président des États-Unis et un vaste soutien pour sa politique et son type de politique, parmi une partie des citoyens et des médias américains, ont conduit la plupart des Européens à perdre confiance dans les électeurs américains.

Cela a également été repris par leurs politiciens qui pensent depuis lors que les États-Unis ne sont certainement plus le genre de leader mondial qu’ils étaient. La politique américaine concernant l’Afghanistan a conduit à renforcer les craintes européennes en ce qui concerne la politique « brisée » de l’Amérique. Ce qu’il reste à voir, ce sont les ramifications de la débâcle afghane sur l’OTAN et les relations entre les États-Unis et l’UE.

(Dr Aparaajita Pandey est professeure adjointe au département de politique publique de l’Université Amity, NOIDA et titulaire d’un doctorat du Centre d’études canadiennes, américaines et latino-américaines de l’Université Jawaharlal Nehru.

RashiRandev est doctorant au Centre d’études canadiennes, américaines et latino-américaines de l’Université Jawaharlal Nehru.

Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

