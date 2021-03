La confiance fragile d’Arsenal pourrait voir Tottenham opter pour la jugulaire alors que Jose Mourinho envisage un rare doublé en derby

J L’approche d’ose Mourinho face aux grands matches est bien établie au cours de sa carrière.

Mourinho, dont l’équipe de Tottenham effectue aujourd’hui le court voyage chez ses rivaux Arsenal, a généralement cherché à éviter la défaite au domicile de ses rivaux, en adoptant une approche prudente et averse au risque. Le joueur de 58 ans veut toujours que son équipe gagne, bien sûr, mais pas avant de savoir qu’ils ne vont pas perdre.

Le meilleur exemple récent est le nul 0-0 des Spurs à Chelsea en novembre, lorsque les visiteurs ont passé toute la seconde mi-temps à protéger leur but et à attendre une erreur de Frank Lampard qui ne s’est jamais produite.

Il y a aussi de la ruse dans cette approche – et permettre à l’opposition d’avoir le ballon, en particulier avec cette équipe des Spurs, réduit à la fois le risque de faire une erreur coûteuse et crée les conditions pour les compteurs exaltants que Mourinho favorise.

Dans l’ensemble, la configuration est bien adaptée pour affronter l’Arsenal de Mikel Arteta, une équipe avec un malheureux talent pour se tirer des deux pieds.

Ce n’est que le week-end dernier, Arsenal a offert à Burnley un égaliseur, et finalement un point, grâce à l’erreur bizarre de Granit Xhaka, tandis que jeudi soir, une confusion similaire entre Bernd Leno et Dani Ceballos a donné un but à l’Olympiacos, bien que les Gunners aient manqué les vainqueurs 3-1. .

En juillet, leur défaite 2-1 aux Spurs est survenue à la suite d’une débâcle défensive entre Sead Kolasinac et David Luiz. Les Spurs ont également battu l’équipe d’Arteta en décembre, ne bénéficiant que de 30% de possession dans une victoire 2-0, les deux buts étant attribués grâce à des compteurs rapides.

En bref, céder la possession et attendre Arsenal semblerait être une approche sensée, éprouvée et testée dimanche.

Pourtant, s’il y avait un moment pour une équipe de Mourinho d’attaquer sans pitié un rival, c’est sûrement maintenant.

La confiance d’Arsenal est fragile, malgré la victoire de jeudi soir à Athènes, et la perspective que les Spurs réalisent un premier doublé au nord de Londres depuis la saison 1992/93 suscite de l’inquiétude.

Depuis le début de l’année, Luiz est le défenseur hors pair d’Arsenal et, malgré toute son expérience et ses qualités, le Brésilien est une pierre angulaire peu fiable pour toute défense.

Tottenham, en revanche, a redécouvert sa verve après trois victoires consécutives en Ligue et se vante d’une attaque en forme dirigée par deux joueurs britanniques générationnels, Gareth Bale et Harry Kane.

Leur retour à la forme est intervenu via des affrontements à l’avant-pied contre Burnley et Crystal Palace et il n’y a aucune garantie que le retour à la configuration plus prudente de l’automne sera aussi efficace.

Il y a aussi le risque que la fragilité défensive sous-jacente des Spurs puisse être exposée en permettant à Arsenal de contrôler le jeu, en particulier avec Pierre-Emerick Aubameyang de retour parmi les buts et semblant vif, et Bukayo Saka de plus en plus influent.

AP

C’est un dilemme familier pour Mourinho, la campagne de Tottenham ayant été colorée par cette question d’équilibre et la question de savoir si le manager devrait relâcher les chaînes.

Avant dimanche, il y a de solides arguments en faveur des deux approches, mais le manager a refusé de se laisser entraîner sur sa tactique, affirmant seulement qu’il recherchait la table et visait à ouvrir un écart de 10 points avec Arsenal avec un sixième consécutif. gagner dans toutes les compétitions.

« Je lève les yeux, je ne regarde pas en bas », a-t-il déclaré après la victoire 2-0 de jeudi soir sur le Dinamo Zagreb. « Si Arsenal avait sept points d’avance sur nous, je me tournerais vers eux. Mais comme nous avons sept points de plus qu’eux, je ne regarde pas en bas.