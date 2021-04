La confiance soutenue par la beauté de Caroline Hirons vise à aider les travailleuses de la beauté au Royaume-Uni – WWD

LONDRES – Alors que les consommateurs comptent les heures jusqu’au 12 avril, date à laquelle les magasins et les salons rouvrent après le troisième verrouillage du Royaume-Uni, Caroline Hirons et son équipe aident les stylistes, les esthéticiennes et les entrepreneurs à trouver les ressources et la confiance nécessaires pour relancer leurs entreprises.

Hirons, expert en soins de la peau, facialiste et auteur, est le fondateur de Beauty Backed Trust, une organisation industrielle qui a collecté des fonds pour soutenir les entreprises indépendantes et les entrepreneurs directement touchés par la pandémie COVID-19.

Son objectif est de «changer cette façon de penser et de fournir un moyen de soutenir tout le monde» au sein de l’industrie de la beauté, et elle a levé plus de 600 000 livres à ce jour. Dans le cadre de sa nouvelle campagne de retour au travail, la Fiducie demande des dons d’actions, d’EPI, d’outils et de kits, et souhaite que les professionnels de l’industrie dans le besoin contactent Beautybacked.com.

Plus tôt cette semaine, la Fiducie a également organisé une série de séminaires de bootcamp pour les membres de l’industrie qui retournent au travail après une année de fermetures intermittentes. Dans le cadre du lockdown 3.0 en Grande-Bretagne, les magasins et les salons du Royaume-Uni ont été fermés depuis la semaine précédant Noël et les entreprises ont été obligées de demander des prêts gouvernementaux, de licencier des employés – ou de fermer complètement.

Les séminaires du bootcamp avaient des titres tels que «Récupération financière et compréhension des données», «Reconstruire votre confiance», «Élever votre entreprise grâce au numérique» et «Que ferait Beyoncé?» où les orateurs (y compris les Hirons) ont conseillé de «souffler dans votre cor pour un effet maximal».

«Au cours de la dernière année, nous avons vu une grande partie de notre industrie lutter pour rester ouverte et viable. En tant que secteur représentant 88 pour cent de femmes, avec 82 pour cent de propriétaires d’entreprises comme femmes, nous devons nous unir et faire un changement », ont déclaré les administrateurs du groupe, qui incluent Hirons; Lesley Blair, présidente et directrice générale de BABTAC (British Association of Beauty Therapy & Cosmetology), et Dija Ayodele, esthéticienne et fondatrice de Black Skin Directory.

«Nous nous voyons dans nos collègues et en tant que propriétaires d’entreprises de beauté passés et présents, nous comprenons les difficultés que le COVID-19 a créées parallèlement aux retards répétés dans la réouverture de notre secteur et au manque de soutien financier sectoriel individuel», ont ajouté les administrateurs.

L’objectif, selon Beauty Backed Trust, «est d’accompagner autant de professionnels de la beauté que possible à se remettre au travail».

Beauty Backed Trust a noté que l’industrie contribue non seulement plus de 28 milliards de livres à l’économie britannique chaque année, «elle est souvent au cœur des communautés et l’une des dernières industries existantes présentes dans les grandes rues britanniques. Les administrateurs estiment que leur industrie est trop souvent ignorée et négligée. »

Beauty Backed Trust a déclaré que son objectif était de changer cette façon de penser et de fournir un moyen de soutenir tout le monde dans l’industrie de la beauté.

