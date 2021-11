La confidentialité dirigée par Horowitz lève 13 millions de dollars | Invezz

La startup européenne de protection de la vie privée Nym Technologies a clôturé son troisième tour d’investissement de 13 millions de dollars, dirigé par Andreessen Horowitz, a appris Invezz dans un communiqué. Le cycle comprenait la participation de Huobi Ventures, Hashkey, Fenbushi, Digital Currency Group, Tayssir Capital, etc. Le tour précédent était dirigé par Polychain.

Un moyen infaillible de vaincre la surveillance de masse

Cette ronde de financement témoigne de l’intérêt des grands capital-risqueurs pour la demande croissante de solutions de confidentialité. Nym’s est l’un des meilleurs. Sa technologie est capable de vaincre la surveillance de masse à tous les niveaux. Avec VPN et Tor, l’ennemi peut voir tous les paquets Internet sur un réseau à grande échelle. Pour éviter cela, Nym mélange les paquets sur un certain nombre de nœuds décentralisés et ajoute un trafic factice.

Per Harry Halpin, PDG de Nym, a déclaré :

Chez Nym, nous avons beaucoup de chance, car historiquement, il est sans précédent de voir le soutien des meilleurs investisseurs en capital-risque pour arrêter la surveillance de masse. Pour rendre la confidentialité réelle à l’échelle de l’ensemble d’Internet, la construction d’un réseau mixte qui fonctionne dans le monde réel a longtemps été la pièce manquante d’un puzzle qui est même antérieur à l’origine de Bitcoin.

Ali Yahya, General Partner chez Andreessen Horowitz, a ajouté :

La technologie au niveau du réseau de Nym est essentielle pour toute blockchain s’efforçant d’offrir la confidentialité à ses utilisateurs, et ses structures d’incitation ingénieuses la distinguent des autres solutions. L’équipe de Nym est peut-être le groupe de chercheurs et d’ingénieurs mixnet le plus avancé jamais réuni. Alors que la demande de confidentialité en ligne continue de croître, votre rôle dans l’espace deviendra de plus en plus important.

Sadry Bouhejba, fondateur de Tayssir Capital, a commenté :

Le réseau Nym restaure la confidentialité des utilisateurs sur Internet, sans compromettre l’efficacité ou l’évolutivité. Nous pensons que Nym est une couche essentielle vers une société plus inclusive et plus juste.

Samantha Bohbot, directrice de la plate-forme chez Digital Currency Group, a partagé :

NYM a construit une couche de confidentialité unique en son genre, capable de protéger même contre les adversaires les plus féroces, et alimentée par une structure d’incitation crypto-économique. Nous attendons de votre technologie qu’elle établisse une nouvelle norme en matière de confidentialité des utilisateurs sur Internet. Nous sommes impressionnés par les connaissances, la passion et le dévouement de l’équipe à créer un site Web plus sécurisé et nous sommes ravis de les soutenir.

Nym utilisera les fonds pour embaucher une équipe produit dédiée afin d’élargir sa communauté. La solution de confidentialité prévoit d’implémenter la tokenomy NYM et de commencer à tester l’infrastructure avant le lancement du réseau principal.

