La confidentialité est désormais le facteur le plus important lors du choix d’un navigateur

La confidentialité devient une préoccupation croissante pour les internautes du monde entier et de nouvelles recherches d’eyeo et d’Opera ont révélé que 83% des utilisateurs envisageraient de passer à un autre navigateur s’il offrait une meilleure protection de la vie privée.

Pour compiler leurs nouvelles recherches, la société allemande de filtrage des publicités et le fabricant du navigateur Opera ont interrogé 2 500 internautes dans le monde afin de mieux comprendre leurs attitudes à l’égard de la vie privée.

Étonnamment, l’enquête a révélé que seulement un quart (25 %) des répondants font confiance à leur navigateur actuel avec leurs informations personnelles, ce qui souligne la nécessité d’une meilleure confiance et transparence.

Fondateur et PDG d’eyeo, Till Faida a donné un aperçu des résultats de l’enquête dans un communiqué de presse, en déclarant :

« La recherche montre que les internautes ont une relation assez complexe avec leurs navigateurs. Ils les tiennent clairement en haute estime à bien des égards et reconnaissent les principaux avantages qu’ils apportent à leur expérience en ligne. Dans le même temps, les utilisateurs sont très soucieux de leur vie privée, en particulier en ce qui concerne la publicité intrusive ou l’utilisation excessive de cookies de suivi. Il y a un meilleur équilibre à trouver ici, où la publicité reste un élément central de l’expérience de navigation, mais est faite de manière responsable qui respecte la vie privée des utilisateurs.

Trouver le juste équilibre

Afin de protéger leur vie privée lors de la navigation sur le Web, 50% des personnes interrogées ont admis avoir utilisé un bloqueur de publicités au cours du mois dernier pour empêcher l’affichage des publicités, tandis que 64% ont pris la décision consciente de supprimer les cookies de suivi.

Bien que de plus en plus d’utilisateurs utilisent désormais les bloqueurs de publicités et demandent une meilleure protection de la vie privée, les données de l’enquête d’eyeo et d’Opera montrent que beaucoup sont prêts à faire des compromis en matière de publicité. Parmi les personnes interrogées, 35% reconnaissent le rôle précieux que jouent les cookies dans l’écosystème Internet et 69% sont heureux de voir des publicités si cela leur permet d’accéder à des informations gratuites.

Faida a également expliqué que la plupart des internautes se rendent compte que les publicités sont nécessaires pour aider à maintenir un Internet gratuit et accessible. En utilisant des technologies telles que le filtrage des publicités, les consommateurs peuvent autoriser l’affichage de publicités non invasives lors de la navigation tout en masquant les plus ennuyeuses telles que les pop-ups ou les publicités animées.

Ceux qui souhaitent passer à un navigateur plus axé sur la confidentialité devraient consulter notre liste complète des meilleurs navigateurs anonymes, car ils vous permettent de naviguer sur le Web en toute sécurité sans être suivi en ligne.