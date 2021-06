La configuration à court terme de Bitcoin est difficile, préviennent les stratèges de JPMorgan

28 juin 2021 14:20 UTC

Par Clark

Bitcoin et aussi le marché de la cryptographie sont au début d’une méthode de guérison, disent les analystes de JPMorgan dans une note très précise. n’est pas sain.

Une note de vendredi de l’équipe JPMorgan Chase a recommandé que la configuration à court terme de Bitcoin semble toujours difficile. a soutenu les informations sur la chaîne, les stratèges de JPMorgan ont mentionné qu'”il y a probablement encore un surplomb de positions sous-marines qui doivent être compensées par le marché”.

JPMorgan répertorie la stabilité du marché à terme du Bitcoin ainsi que la possibilité d’une augmentation des prix de production en raison de la migration des mineurs de Chine comme facteurs positifs. La valeur de production de Bitcoin est traditionnellement liée à sa valeur, selon de nombreuses analyses. Ainsi, une augmentation de la valeur de l’exploitation minière pourrait avoir un impact positif sur la valeur du Bitcoin.

La note suggère que le marché de la crypto-monnaie semble être au début d’une méthode de guérison, mais qu’il n’est néanmoins pas tout à fait sain. David Grider de Fundstrat a suggéré de réduire le danger ou d’acheter une certaine protection, conformément à Bloomberg.

Un rebond de 30 000 $, considéré comme un prix crucial, est intervenu une fois la note de JPMorgan. La valeur du Bitcoin a plongé à 30 070 $ avant de se convalescent rapidement à 33 445 $ au cours du week-end, selon les informations du professionnel de Cointelegraph Markets et de TradingView.

Le week-end a vu une déclaration positive pour la crypto-monnaie la plus importante de David Ricardo Salinas Pliego, le troisième homme le plus riche du Mexique, qui a nommé Bitcoin le nouvel or. La valeur a grimpé à plus de 35 000 lundi matin.

