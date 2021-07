La configuration de 2019 Fractal Bitcoin suggère que le prix BTC pourrait rebondir à 50 000 $

Comparer

Bitcoin (BTC) est confronté à la possibilité d’atteindre 47 500 à 50 000 $ en raison de la similitude étrange de sa tendance actuelle avec celle de juin à décembre 2019.

Bitcoin Fractale 2019

Dans le détail, Bitcoin a dépassé environ 14 000 $ le 26 juin 2019, avant de baisser pour le reste de l’année en raison du sentiment de prise de bénéfices, ainsi que du FUD déclenché par le hardfork Bitcoin Cash, l’affrontement de Facebook avec les régulateurs sur leur crypto. projet Libra, et le ton menaçant du président américain de l’époque Donald Trump et du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin à propos de Bitcoin.

La crypto-monnaie phare s’est écrasée à près de 6 500 $ en décembre 2019. Ce faisant, elle a fait passer sa moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours en dessous de sa SMA de 200 jours, un phénomène que les chartes techniques appellent une “croix de la mort” et voient leur formation comme un signe de ventes généralisées à venir.

Mais dans le même temps, les taureaux Bitcoin ont maintenu le prix au-dessus de la SMA de 50 semaines. Le graphique d’une journée de la crypto-monnaie a montré les tentatives des ours de faire chuter le prix en dessous de son SMA de 50 semaines. Mais les taureaux ont toujours acheté ces chutes.

Les actions d’achat intentionnelles près de la SMA de 50 semaines ont ensuite conduit à un fort rebond vers le niveau de Fibonacci à 61,8% qui constituait un graphique de retracement de Fibonacci dépliable, tiré d’environ 14 000 $ à environ le plus bas de 6 500 $.

Action sur les prix du Bitcoin 2019. Source : TradingView.com

La fractale de 2019 a également illustré au moins deux scénarios de divergence haussière, dans lesquels le prix de Bitcoin a atteint des creux plus bas tandis que son indicateur de force relative quotidienne, un oscillateur de dynamique des prix, a atteint des sommets plus bas. Il a laissé entrevoir une faiblesse de la dynamique baissière qui prévaut. Et il s’est avéré que le prix a grimpé plus tard.

2021

En 2021, Bitcoin a reconstruit le scénario de 2019 à mi-chemin. Au début, la correction de la crypto-monnaie par rapport à son plus haut historique de près de 65 000 $ a atterri BTC / USD juste au même support SMA de 50 semaines autour de 30 000 $. Dans le même temps, son mouvement inférieur permettait une configuration en croix de mort.

L’action des prix du Bitcoin au cours de la semaine dernière a également laissé entrevoir un scénario de divergence haussière, comme le montre le graphique ci-dessous.

Action des prix du Bitcoin d’avril à juin. Source : TradingView.com

TradingShot, une plate-forme d’analyse de marché, a noté qu’une formation de divergence haussière, associée à un rebond du support SMA de 50 semaines, pourrait ramener les prix du Bitcoin au niveau de 61,8% de Fibonacci du graphique de retracement de Fibonacci actuel de haut en bas.

“Le support 1W MA50 est essentiel car il est atteint même si Bitcoin est à des bas plus bas (LL) tandis que RSI 1D est à des bas plus élevés (HL)”, a-t-il expliqué.

“Il s’agit d’une divergence haussière qui a également été observée en octobre et fin novembre-début décembre 2019. Cette divergence a été suffisante pour amorcer le rebond vers le niveau de retracement de Fibonacci de 0,618.”

Fractale Bitcoin 2019 et 2021. Source : TradingShot.com

Sur un graphique fourni par TradingShot, le niveau de Fibonacci à 61,8% est apparu près de 47 500 $. Pendant ce temps, l’autre graphique ci-dessus montrait un objectif de profit proche de 50 000 $.

Fondamentaux

Les déclarations sont intervenues alors que Bitcoin clôturait son deuxième trimestre avec une perte de 41%, affichant ses pires baisses depuis la vente de 43% au quatrième trimestre 2018. Le récent crash de la crypto-monnaie a été inspiré par un certain nombre de fondamentaux négatifs, y compris la répression de la Chine contre l’industrie de la crypto, les régulateurs mondiaux augmentent leur surveillance, ainsi que les tweets anti-Bitcoin d’Elon Musk.

Pendant ce temps, la demande de Bitcoin a également diminué après le ton agressif de la Réserve fédérale. La banque centrale américaine a annoncé qu’elle pourrait relever ses taux d’intérêt de référence d’ici la fin de 2023 pour freiner les pressions inflationnistes, coïncidant avec une baisse du taux BTC/USD le 16 juin et par la suite.

Malgré de forts vents contraires, Bitcoin a réussi à flotter au-dessus de 30 000 $, un niveau de soutien psychologique et se situe actuellement au-dessus de 35 000 $. Cependant, le niveau de résistance tout aussi fort à 40 000 $ maintient intact le biais baissier à court terme de la crypto-monnaie.

“On espère que plus nous vivrons longtemps sans une poignée de 40 000 $, que le support finira par s’effondrer et laisser place à un mouvement brusque vers 20 000 $”, a déclaré Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets, au Wall Street Journal, notant qu’il partait. Bitcoin. au croisement au troisième trimestre.

TradingShot ajouté :

“Est-ce que tous les fondamentaux négatifs ont déjà été pris en compte ? Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude, mais s’ils l’ont été, la divergence haussière sur le RSI 1D montre certainement quelque chose.”

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.