La configuration de la caméra Pixel Fold selon la rumeur pourrait ne pas être aussi impressionnante que nous l’espérions

De nouvelles informations sur la rumeur de Google Pixel Fold peuvent nous donner une idée de ce à quoi s’attendre des appareils photo de l’appareil, suggérant qu’au moins le capteur principal peut être un pas en arrière par rapport aux derniers smartphones de la série Pixel 6.

9to5Google a fait quelques recherches dans l’APK Google Camera et a découvert des références à un appareil nommé « Pipit », qui, selon eux, est le nouveau nom du prochain pliable de Google, s’éloignant du nom de code précédent « Passport ».

D’après le code, ils ont découvert que le Pixel Fold n’utilisait peut-être pas les capteurs les plus récents et les plus performants des nouveaux appareils phares de Google, recyclant plutôt le même capteur de 12,2 MP utilisé depuis le Pixel 3.

Bien que les caméras n’aient pas nécessairement été mauvaises, ce serait un recul important par rapport au capteur principal 50MP des téléphones Pixel 6. De plus, l’appareil serait doté d’un capteur ultra-large de 12 MP, mais il manquera un téléobjectif comme celui que l’on trouve sur le Pixel 6 Pro.

Ce n’est pas si mal, car l’appareil serait doté de la même caméra selfie 8MP du Pixel 6 sur les écrans externe et interne.

9to5Google postule que les spécifications de l’appareil photo déclassées sont probablement un choix de conception pour garder l’appareil aussi mince que possible, car même les meilleurs téléphones pliables ont tendance à être assez épais une fois pliés.

Cependant, même avec un capteur de résolution inférieure, le Pixel Fold peut toujours impressionner, compte tenu de son inclusion probable de la puce Tensor. La photographie informatique de Google a transformé les anciens téléphones Pixel dotés du même capteur en de véritables concurrents des appareils photo à plus haute résolution sur d’autres téléphones, et Tensor pourrait accélérer les choses.

Un autre détail de l’APK de Google Camera montre des références à « isPixel2022Foldable », rappelant les désignations utilisées pour les modèles Pixel précédents. Évidemment, cela signifie que nous devrions nous attendre à ce que le pliable arrive en 2022 et pas avant la fin de l’année comme le suggéraient les rumeurs précédentes.

Cela correspondrait en fait à Android 12L, la mise à jour pliable de Google qui sera publiée en version bêta tout au long du premier trimestre 2022 et pourrait conduire au lancement de Pixel Fold comme Android 12 l’a fait pour la série Pixel 6.

