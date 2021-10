La configuration système requise pour GTA The Trilogy Definitive Edition est révélée

Rockstar Games a annoncé la configuration système requise pour Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, et votre PC n’a pas besoin d’avoir des spécifications haut de gamme pour jouer.

Le site officiel du package de compilation répertorie les exigences minimales et recommandées. Les joueurs auront besoin de 45 Go d’espace disque libre et de Windows 10 64 bits. La mémoire minimale requise est de 8 Go, tandis que celle recommandée est de 16 Go. Le jeu nécessitait au minimum une carte graphique Nvidia GeForce GTX 760 ou AMD Radeon R9 280, ou un GPU Nvidia GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 570 pour répondre aux paramètres recommandés.

Lecture en cours : Grand Theft Auto : La trilogie – La bande-annonce de l’édition définitive

Vous pouvez voir la configuration système complète ci-dessous.

GTA The Trilogy The Definitive Edition est livré avec des versions améliorées de GTA III, Vice City et San Andreas qui présentent des améliorations « globales » telles qu’un nouvel éclairage et de meilleures distances de tracé. Les jeux comportent également des commandes et un ciblage de style GTA V.

Le package de compilation sera lancé sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch le 11 novembre. Les versions physiques arriveront en décembre. De plus, GTA III arrivera sur PlayStation Now en décembre, tandis que GTA: San Andreas arrivera sur Game Pass au lancement.

Le minimum

Système d’exploitation : Windows 10 64 bitsProcesseur: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300Mémoire: 8 GoGraphique: Nvidia GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 GoDisque: 45 Go

conseillé

Système d’exploitation : Windows 10 64 bitsProcesseur: Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600Mémoire: 16 GBGraphique: Nvidia GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 GoDisque: 45 Go

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.