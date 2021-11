La configuration «unique» de l’Arabie saoudite est le «projet le plus ambitieux» de la Formule 1

Carsten Tilke, concepteur de la nouvelle piste en Arabie saoudite, l’a décrite comme un défi « unique », avec sa construction en bonne voie pour être achevée à temps.

Tilke, fils de l’éternel concepteur de pistes de F1 Hermann, a dirigé le développement du circuit de la corniche de Jeddah, surnommé « la piste de rue la plus rapide du monde ».

Les responsables de la Formule 1 ont récemment admis qu’il s’agissait actuellement d’une « course contre la montre » pour préparer la piste à temps pour la première course en Arabie saoudite le week-end prochain, mais le concepteur du circuit est convaincu que l’un des « projets les plus ambitieux » de la F1 se réalisera.

« Oui, c’est bien sûr très proche, un calendrier de projet très serré, mais la piste sera prête », a déclaré Tilke à talkSPORT.

« C’était vraiment l’un de nos projets les plus ambitieux avec le plus de pression de temps pour vraiment y arriver en huit mois, mais au final, c’est vraiment incroyable ce qu’il y a maintenant et tout le monde est excité pour la prochaine course. »

Le circuit de 6,174 km comportera 27 virages, mais Tilke pense que le tracé à grande vitesse a de quoi défier les pilotes – et a identifié sa zone préférée de la piste.

« Ce qui sera intéressant, c’est qu’il y a trois zones DRS possibles directement l’une derrière l’autre », a-t-il déclaré. « C’est donc trois zones DRS et à chaque fois des virages différents après cela, ce qui peut être vraiment intéressant.

« Ce ne sont pas que des lignes droites, c’est une zone DRS mais il faut être vraiment concentré car il y a des murs juste à côté – il faut tenir le cap.

« Ce que je trouve très intéressant, c’est le passage du T4 au T10. C’est une combinaison S très rapide et fluide. Ce sera également un défi pour les pilotes de trouver les bonnes lignes, et T13 est également un virage incliné à 12%, il y a donc beaucoup d’éléments différents.

L’avant-dernière course de la saison voit Max Verstappen seulement huit points devant Lewis Hamilton avant le week-end, et l’ancien pilote de F1 Marc Surer a qualifié Red Bull de favori potentiel pour la victoire.

Mais Tilke pense que tout reste à jouer entre les deux équipes de tête.

« Cela pourrait aller dans les deux sens », a-t-il déclaré. « D’un côté c’est très rapide, donc le moteur est important, mais d’un autre côté c’est beaucoup de virages. C’est aussi important, donc pour être honnête, je ne suis pas sûr, nous verrons.

« Pour le moment, l’élan est à nouveau avec Mercedes. Ils sont si forts et il sera difficile de les battre, mais on ne sait jamais ce qui va se passer.

« Verstappen est devant et nous avons un circuit urbain où vous pouvez facilement toucher les murs, et si quelque chose arrive, Verstappen sera là. C’est vraiment très proche et ça peut aller dans les deux sens.