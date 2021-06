La confirmation de Lina Khan en tant que présidente de la FTC met en garde Big Tech ⋆ 10z viral

Les délégués commerciaux fédéraux ne font généralement pas la une des journaux à l’échelle nationale. Mais mardi, après avoir été confirmée 69 à 28 par le Sénat et immédiatement assermentée en tant que président de l’agence, la confirmation de Lina Khan a engendré des alertes de nouvelles qui ont fait vibrer les téléphones dans tout le pays.

À 32 ans, Khan est le plus jeune membre à rejoindre – et à diriger – la FTC, qui est chargée de la double mission de protéger les consommateurs et de promouvoir la concurrence sur le marché. En tant que critique notable du pouvoir économique concentré, sa confirmation est conçue spécifiquement pour guider l’agence vers une application plus agressive.

Cela est particulièrement vrai dans le domaine des Big Tech, où Khan s’est fait un nom en tant qu’étudiante en droit de Yale en 2017, en écrivant un article intitulé « Amazon’s Antitrust Paradox ». Le document suggérait que le consensus jurisprudentiel dans la loi antitrust américaine était insuffisant pour faire face à la croissance concentrée de l’économie numérique, et que le commerce de détail d’Amazon devrait être séparé de sa plate-forme de vente.

La communauté juridique était tellement ancrée dans une interprétation extrêmement étroite des lois antitrust – au point qu’une application large est extrêmement rare et que les violations potentielles de la loi sont difficiles à poursuivre, en particulier sur les marchés numériques – que l’article de Khan équivalait à le coup de feu entendu dans le monde guindé et bien nanti de l’antitrust américain. Peu de temps après, Khan a joué un rôle de premier plan pour les démocrates de la Chambre dans la conduite d’une enquête de 16 mois sur les comportements du marché d’Apple, Amazon, Google et Facebook.

Le mandat de Khan arrive à un moment propice pour les plus grandes entreprises technologiques du monde, qui sont confrontées à des inquiétudes nationales quant à l’ampleur de leur pouvoir et à un consensus croissant entre les partis espérant de toute urgence faire quelque chose à ce sujet.

La semaine dernière, le sous-comité antitrust de la House Judiciary a présenté cinq projets de loi bipartites visant à lutter contre les domaines critiques d’enracinement non concurrentiel des plus grandes entreprises technologiques du pays. Le ministère de la Justice et 50 procureurs généraux (AG) mènent une action en justice antitrust contre Google, tandis que 46 AG d’État ont rejoint la FTC dans une affaire contre Facebook.

Le procureur général de l’Ohio a récemment déposé une plainte affirmant que Google devrait être un service public, et un argument similaire est avancé dans des propositions législatives distinctes de deux sénateurs américains, dont l’un est le principal républicain de la commission sénatoriale du commerce. Le Sénat de New York vient d’adopter un projet de loi visant à mettre à jour les lois antitrust de l’État, et la Floride a une nouvelle loi interdisant aux plateformes technologiques d’interdire les candidats politiques et de donner aux citoyens un droit d’action privé. Au Sénat américain, tout le monde, de Josh Hawley à Amy Klobuchar en passant par Mike Lee, convient que le statu quo dans l’application fédérale des lois antitrust ne fonctionne pas.

Ce consensus croissant est évident dans la confirmation de Khan. Dans un Sénat 50-50 très partisan, la candidate Biden a reçu 72 voix pour mettre fin au débat sur sa nomination et 69 voix pour confirmer. L’obstruction pour les nominations a disparu (tous les nominés sont maintenant confirmés à la majorité), mais il est révélateur que Khan en aurait facilement surmonté un s’il avait toujours été en place. Bien que les parties ne soient peut-être pas encore tout à fait d’accord sur les détails de la meilleure façon de lutter contre la domination multisectorielle des plates-formes technologiques, la confirmation indolore de Khan est un signe qu’elles conviennent que les organismes d’application devraient être plus lucides et agressifs sur le problème.

À cet égard, la nomination de Khan représente en quelque sorte une nouvelle ère d’application de la loi pour la FTC, une agence qui a parfois été un facteur clé de l’essor de Big Tech. En 2007, l’agence a donné le feu vert à l’acquisition par Google de DoubleClick, une agence de publicité numérique, qui a lancé la domination intouchable de Google dans l’espace publicitaire.

En 2013, la FTC a à nouveau reniflé de manière embarrassante, n’ayant pas porté plainte contre Google – et en fait innocentant l’entreprise d’actes répréhensibles – lorsqu’elle lui a présenté des preuves tangibles d’une intention anticoncurrentielle. Un effort de lobbying parallèle de Google auprès de la Maison Blanche d’Obama a soulevé des inquiétudes troublantes quant à la manipulation politique à laquelle l’agence a pu être soumise.

Khan a toujours des détracteurs parmi les conservateurs, qui craignent que sa position agressive ne risque de peser plus lourdement sur le marché, en corrigeant excessivement de manière à limiter les fusions proconcurrentielles et en utilisant l’autorité réglementaire et antitrust pour imposer des opinions idéologiques réveillées, certains autres pays le font déjà. Le sénateur Mike Lee, qui a récemment présenté son propre projet de loi sur la réforme antitrust, a qualifié les vues de Khan de la loi antitrust de « extrêmement en décalage avec une approche prudente de la loi ».

Les anciens présidents de la FTC ont clairement indiqué qu’ils ne considéraient pas l’agence comme ayant un rôle dans certains domaines d’application idéologique. “Nous ne sommes pas la police du discours politique”, a déclaré la commissaire de la FTC, Rebeca Kelly Slaughter, en 2020, faisant écho à l’accord avec le président de la FTC de l’époque, Joe Simons.

Lors de son audition de confirmation, Khan s’est largement concentré sur la question de la concentration sur les marchés, des plateformes numériques à l’agriculture, et sur la nécessité pour les organismes d’application de comprendre les innovations du marché numérique telles que les algorithmes de la boîte noire. En fin de compte, il reste à voir ce que Khan – et qui elle nomme pour diriger les bureaux jumeaux de la concurrence et de l’économie de la FTC – mettra l’accent sur les priorités de l’agence.

À bien des égards, cependant, le pendule oscille. Pendant des décennies, la politique fédérale a été motivée par des attitudes bien ancrées d’exception technologique, avec Facebook, Google, Amazon et Apple choyés par les républicains et les démocrates comme les chouchous du commerce et de l’innovation américains.

Mais les actions récentes des plateformes pour écraser la dissidence à travers les lignes idéologiques, agresser contre de petits concurrents (ou les « copier, acquérir et tuer ») et se développer en tant que gardiens irresponsables des points d’accès du capitalisme ont favorisé un scepticisme bipartite à l’égard du pouvoir économique du jamais vu depuis l’époque où le démocrate Wright Patman, un membre du Congrès rural du Texas, a travaillé avec l’administration Nixon pour s’emparer du pouvoir bancaire monopolistique de l’élite orientale.

À cette époque, le Congrès était beaucoup plus désireux d’être l’auto-gouvernement de conception responsable sur le plan électoral et de refléter les paramètres de politique économique les plus compatibles avec le consensus social. Le Congrès moderne, cependant, reflète une volonté accrue d’externaliser les décisions politiques critiques aux agences et aux tribunaux.

À certains égards, cela a du sens. L’application des lois antitrust, après tout, relève de l’application de la loi et est soumise aux contraintes d’une procédure régulière. Moins le Congrès en fait, plus la FTC et le ministère de la Justice représenteront l’avant-garde pour émousser le pouvoir de marché des plates-formes technologiques – et les problèmes de discours qui existent en aval.

Il est difficile de sous-estimer l’importance de la nomination de Khan, à la fois pour la façon dont elle peut changer l’approche « ne voir aucun mal » adoptée par la FTC dans le passé et pour ce que cela signifie du changement de politique de Washington contre les Big Tech. La confirmation bipartite de plus de 60 voix de Khan concerne autant l’évolution du consensus politique à Washington que la volonté des plus grandes plateformes de discours et de commerce du monde de fléchir idéologiquement leurs muscles contre les valeurs de discours de l’Amérique, nos marchés libres et contre nous-mêmes. -gouvernement qui pourrait les contraindre.

Pendant des années, les entreprises technologiques se sont appuyées sur leurs riches budgets de lobbying et leur réseau de groupes politiques alliés pour les protéger de toute conséquence, quel que soit leur comportement. Ce temps est clairement révolu. Un ancien président de la FTC, nommé républicain William Kovacic, a observé les marées changeantes de cette façon : « Elle a défié une orthodoxie avec d’autres, a construit une communauté, qui a changé le débat », a déclaré Kovacic à propos de Khan. L’industrie de la technologie, a-t-il noté, « n’a jamais vu cela venir ».

Rachel Bovard est la chroniqueuse technique principale de The Federalist et la directrice principale des politiques au Conservateur Partnership Institute.