La confirmation de Manu Sánchez en première division

10/03/2021 à 11h49 CEST

Osasuna a consolidé sa grande forme avec une victoire in extremis contre le Rayo Vallecano grâce à Manu Sánchez, un footballeur prêté par l’Atlético de Madrid qui a marqué son premier but dans la catégorie la plus élevée d’une manière qu’il n’oubliera jamais.

« C’est une sensation unique. Marquez un but à Primera, à El Sadar et à la dernière minute & mldr; Cela vous donne une montée d’adrénaline et une joie immense & rdquor;, a commenté le joueur de 21 ans, quelques minutes après la fin du match. Peu de temps avant ces déclarations au club, la situation ne semblait pas très bonne pour les intérêts de Pampelune.

Il semblait que ceux de Jagoba Arrasate signaient les tables avec l’équipe madrilène, mais leur ADN l’en empêchait. L’entraîneur de Rojillo a laissé tout l’aile gauche au footballeur dans l’espoir que son malice et ses bons dribbles leur donneraient de la profondeur de ce côté-là.

Depuis lors et à dix minutes de la fin, Osasuna a continué à chercher le but avec plus de foi que de football jusqu’à ce que, dans le temps additionnel, une action se produise que l’arrière gauche aura toujours en tête.

Vétéran Côte reçu une passe basse du Serbe Darko. Il contrôlait le ballon avant de servir le but à un Manu que personne n’attendait dans la surface, mais que le gardien macédonien n’oubliera jamais A volé Dimitrievski.

L’habile numéro 39 s’est lancé dans l’assiette, comme les grands finisseurs de ce sport pour mettre la touche finale avec une superbe tête à la 91e minute à une journée inoubliable qui a sûrement été célébrée par sa famille et ses amis avec style.

Les 19 238 gorges ont grondé les tribunes de l’arène réaménagée dans ce qui était la première victoire à domicile. La célébration de Balayez-vous, courant sans but à travers le groupe, a été capté par divers moyens. La folie et un état de bonheur s’installent à Pampelune. Osasuna s’est classé cinquième avec 14 points à seulement trois unités du leader.

La vérité est que le joueur est tombé sur ses pieds à Pampelune. Sa dernière campagne dans la capitale navarraise a été un grand contact qui a fait comprendre aux dirigeants rojillos qu’un nouveau transfert serait bénéfique pour les deux parties.

Ce parcours, il l’a entamé en tant que titulaire dans six des sept matchs auxquels il a pu jouer à ce jour.