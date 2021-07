Binance

“La conformité réglementaire est une obligation, pas une décision”, déclare le PDG de Binance alors que la Malaisie, l’Inde et l’Europe frappent encore une fois

Le SC de Malaisie a pris des mesures coercitives contre Binance, lui donnant 14 jours pour fermer complètement ses activités tandis que l’agence indienne de lutte contre le blanchiment d’argent enquête sur le rôle de la bourse dans les applications de paris. En Europe, Binance met fin à ses offres de produits à terme et dérivés, à commencer par l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas.

Un autre jour et une autre série d’assauts réglementaires. Le principal échange de crypto-monnaie Binance ne semble pas faire de pause alors qu’une chaîne de régulateurs mondiaux envoie leurs avertissements.

Mais le PDG Changpeng Zhao garde son sang-froid alors qu’il travaille à la conformité, déclarant : « Parfois, de petits revers sont nécessaires pour une croissance plus importante à long terme. Continuez à construire.

« Le respect de la réglementation est un impératif, pas une décision. Et cela conduit à PLUS d’accès au marché et d’adoption, pas moins. L’adoption de la crypto est probablement d’environ 2% maintenant. Allons chercher les 98% restants à bord », a tweeté CZ vendredi en réponse à ce dernier barrage d’examens réglementaires.

La Malaisie prend des mesures coercitives

Pour commencer, le SC de Malaisie a annoncé aujourd’hui qu’il prenait des mesures d’exécution contre Binance pour avoir exploité illégalement un Digital Asset Exchange (DAX) dans le pays. Ça lit,

« En vertu des sections 7 (1) et 34 (1) de la loi de 2007 sur les marchés des capitaux et les services, tous les opérateurs DAX doivent être enregistrés en tant qu’opérateurs de marché reconnus (RMO) par le SC.”

Binance a été incluse pour la première fois dans la liste d’alerte aux investisseurs des régulateurs en juillet 2020. Ensuite, une réprimande publique a été émise contre Binance Holdings Ltc., enregistrée sur l’île Caïman, son PDG CZ, et trois autres entités de Binance enregistrées au Royaume-Uni, en Lituanie et à Singapour pour avoir exploité illégalement.

Désormais, Binance Holdings, Binance Digital Limited, Binance UAB et Binance Asia Services Pte Ltd, reçoivent l’ordre du SC de désactiver leur site Web et leurs applications mobiles dans les 14 jours ouvrables à compter du 26 juillet 2021 et de cesser toutes activités médiatiques et marketing. Le SC a dit,

« Il est conseillé aux investisseurs de cesser de traiter et d’investir par le biais du DAX illégal. Ceux qui ont actuellement des comptes chez Binance sont fortement invités à cesser immédiatement de négocier via ses plateformes et à retirer immédiatement tous leurs investissements. »

Liquidation de la négociation de dérivés en Europe

Pendant ce temps, en Europe, Binance ferme ses offres de produits dérivés et à terme dans toute la région Europe, à commencer par l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas. L’échange a dit,

«Avec effet immédiat, les utilisateurs de ces pays ne pourront pas ouvrir de nouveaux comptes de contrats à terme ou de produits dérivés. Avec effet à une date ultérieure qui sera annoncée dans un autre avis, les utilisateurs de ces pays auront 90 jours pour fermer leurs positions ouvertes. »

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a déjà réprimé la bourse, plusieurs banques restreignant leurs services à la plate-forme. Les régulateurs allemands ont également déjà fait part de leurs inquiétudes concernant la vente d’actions symboliques par Binance.

Binance cédant à la pression réglementaire a commencé plus tôt cette semaine lorsque la bourse a annoncé la conformité KYC et a réduit sa limite de retrait quotidien à 0,06 BTC pour les utilisateurs non vérifiés.

L’Inde enquête sur son rôle dans les applications de paris

Quant à l’Inde, l’agence anti-blanchiment du pays examine si Binance Holdings avait un rôle à jouer dans une enquête en ligne impliquant des applications de paris, a rapporté Bloomberg citant des personnes connaissant le sujet.

La Direction de l’application aurait convoqué les dirigeants de Binance pour un interrogatoire.

L’Inde a déjà sondé les applications de paris gérées par des opérateurs chinois pour avoir prétendument blanchi de l’argent via l’échange de crypto-monnaie WazirX, acquis par Binance en 2019. Ces applications de paris ont collecté plus de 10 milliards de roupies (134 millions de dollars) au cours des dix derniers mois.

AnTy

