La confrontation avec un témoin Feisty met en lumière la défense de Chauvin ⋆ .

ARTICLE MEMBRE NRPLUS

T

La deuxième journée complète du procès pour meurtre de Derek Chauvin dans la mort de George Floyd s’est terminée sur une note combative.

Le dernier témoin de la journée de l’État, un témoin important, était Geneviève Hansen. Elle est la pompière hors service et la technicienne médicale d’urgence (EMT) hautement qualifiée qui s’est produite lors de la rencontre policière avec Floyd le 25 mai 2020, seulement pour avoir à la police de rejeter son offre de fournir une assistance médicale. Parmi les preuves les plus importantes de l’affaire, il y a son avertissement enregistré et désespéré à Chauvin et aux trois autres flics qui retenaient Floyd qu’ils devraient vérifier le pouls …