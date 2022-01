La confrontation Chargers-Raiders est un match éliminatoire de facto

Au calendrier de la NFL, les playoffs débutent officiellement le week-end prochain.

Officieusement cependant, la confrontation Chargers-Raiders dimanche soir à Las Vegas – le 272e et dernier match de la saison régulière de 2021 – est un match éliminatoire, car c’est une délicieuse victoire et vous êtes, perdez et vous ‘ scénario de retrait pour les deux équipes 9-7 en lice pour une place de wild card.

Pour les Raiders, gagner une place en séries éliminatoires serait une réalisation remarquable compte tenu de la quantité démesurée d’adversité qu’ils ont endurée cette saison, y compris le bannissement de l’entraîneur-chef Jon Gruden pour ses courriels insensibles à la race et l’accident de voiture déclenché par le receveur Henry Ruggs III qui a laissé une femme morte.

Gruden a été remplacé par Rich Bisaccia, un broyeur de 20 ans en tant qu’assistant de la NFL de Yonkers qui a mené les Raiders à une fiche de 6-5 depuis la sortie de Gruden. Bisaccia a les Raiders sur une séquence de trois victoires consécutives dimanche soir.

Si les Raiders gagnent pour se qualifier pour les séries éliminatoires, les propriétaires, s’ils ne l’ont pas déjà fait, pourraient devoir réfléchir sérieusement à la suppression du titre « intérimaire » de la description de poste de Bisaccia.

Le match met en vedette les deux meilleurs passeurs de l’AFC – Justin Herbert de Los Angeles et Derek Carr de Las Vegas. Herbert (4 631) et Carr (4 618) se classent respectivement premier et deuxième pour les verges par la passe de l’AFC cette saison.

Les Chargers ont rebondi la semaine dernière après deux défaites consécutives avec une victoire 34-13 sur Denver et cherchent leur première place en séries éliminatoires depuis 2018. Herbert a réussi 237 verges et deux touchés contre les Broncos, et le porteur de ballon Austin Ekeler a produit 112 verges de mêlée et un TD.

Les Raiders viennent de remporter une victoire de 23 à 20 contre les Colts grâce à un placement de 33 verges par le botteur Daniel Carson alors que le temps s’est écoulé la semaine dernière pour maintenir leurs espoirs en séries éliminatoires. Ils cherchent leur première place en séries éliminatoires depuis 2016 et seulement leur deuxième depuis 2002.

Il existe un scénario de séries éliminatoires rare et bizarre qui attend potentiellement les Chargers et les Raiders. Si les Colts perdaient contre les Jaguars dimanche, alors les Chargers et les Raiders seraient qualifiés pour les séries éliminatoires dimanche soir.

« Je ne pense pas avoir jamais réussi les mathématiques, alors je ne sais même pas de quoi vous venez de parler », a déclaré Bisaccia cette semaine, en riant des permutations des séries éliminatoires.

« J’espère que je parle pour tout le monde, mais pour moi, je ne vais même pas regarder quoi que ce soit », a déclaré Carr. « J’espère que les téléviseurs sont tous éteints. J’espère que personne ne regarde, et j’espère que notre objectif est de gagner le match de football. Quelqu’un a dit que nous pourrions simplement nous mettre à genoux et attacher si c’était le scénario. Pour moi, je me concentrerai entièrement sur la victoire contre les Chargers, et je suis assez confiant que c’est ce que ressent toute notre équipe, quoi qu’il arrive. Ils nous ont battus la dernière fois. Nous voulons juste jouer à ce jeu.

Les Raiders ont été menés la semaine dernière par le receveur Hunter Renfrow, qui a réussi sept attrapés pour 76 verges et un touché. Il compte 99 réceptions cette saison et en a besoin de neuf contre les Chargers pour briser la marque de réception de franchise en une seule saison détenue par Darren Waller (107).

En parlant de Waller, les Raiders espèrent récupérer le talentueux ailier rapproché pour le match de dimanche après avoir raté les cinq derniers matchs avec des blessures au genou et au dos, ainsi qu’un passage sur la liste de réserve/COVID-19.

La dernière rencontre des équipes a eu lieu lors de la semaine 4. Les Raiders étaient toujours entraînés par Gruden et Ruggs était leur meilleur receveur. Les Raiders avaient une fiche de 3-0 à l’époque et volaient haut. Mais les Chargers ont pris une avance de 21-0 et les ont battus 28-14 au SoFi Stadium. Herbert a réussi trois touchés et les Chargers se sont précipités pour 168 verges, leur deuxième plus haute production de la saison.

Dans ce match, les Raiders ont été limités à 48 verges au sol et Carr a lancé pour 196 verges – son total le plus bas de tous les matchs cette saison.

Les Raiders ont fait un retour en deuxième mi-temps qui était révélateur de leur résilience cette saison. Ils n’en sont presque jamais sortis et ont excellé dans des matchs serrés cette saison – avec une fiche de 6-2 dans les matchs à un point et de 3-0 en prolongation. Ils ont gagné cinq fois sur le dernier jeu significatif du match, quatre d’entre eux sur des buts gagnants de Daniel Carlson.