La confrontation de Ricky Hatton avec Floyd Mayweather vous donnera des frissons – maintenant son fils Campbell veut continuer sa dynastie alors qu’il fait ses débuts professionnels sur Dillian Whyte vs Alexander Povetkin undercard

Ricky Hatton possédait le genre de charisme et de puissance de star qui pourraient inciter des milliers de fans fidèles à le suivre à travers le monde.

Maintenant, près d’une décennie après sa retraite, son fils est prêt à imiter les exploits de l’un des boxeurs les plus aimés de Grande-Bretagne.

La pesée pour Floyd Mayweather vs Ricky Hatton a été intense

Campbell Hatton fera ses débuts professionnels sur la carte inférieure du match revanche de Dillian Whyte avec Alexander Povetkin ce samedi soir à Gibraltar.

Amateur pratique avec plusieurs titres nationaux à son actif, Campbell est bien conscient de la pression de suivre les traces de son célèbre père.

«Pour être honnête, c’est quelque chose que j’ai commencé un peu plus tard», a-t-il déclaré à talkSPORT. «En vieillissant, comme pendant que mon père et Matthew faisaient encore de la boxe dans leur carrière.

«J’ai toujours été un peu jeune pour l’apprécier. Alors, en vieillissant et à peu près au moment où mon père a fait son retour, j’étais assez vieux pour commencer à payer un peu plus d’intérêts.

«J’ai convaincu ma mère après un certain temps de me laisser aller au gymnase local et, une fois qu’elle a cédé et que je suis entré dans le gymnase amateur, j’ai su à partir de là que c’était ce que je voulais faire moi-même.

«Je l’ai toujours adoré depuis.»

Salle de match

Le joueur de 19 ans fera ses débuts professionnels samedi soir

Hatton Jr a du chemin à faire pour égaler les réalisations de son père.

Champion du monde à deux poids, Ricky était adoré par le public britannique de la boxe.

Il a donné à sa ville natale de Manchester une nuit qu’ils n’oublieront jamais quand il a assommé Kostya Tzsyu en 2005 et, même en défaite.

Sa position parmi les fans de combat était vraiment évidente lorsqu’il a combattu Floyd Mayweather Jr en 2007.

Hatton a détenu des titres mondiaux dans deux catégories de poids différentes à son apogée

En dépit d’être un combattant à l’extérieur, l’atmosphère à la pesée à Las Vegas alors que les deux hommes se sont affrontés pour la dernière fois avant leur combat pour le titre des poids welters WBC était tout simplement électrique.

«Money» Mayweather a été hué et noyé alors que les chants de «Il n’y a qu’un seul Ricky Hatton» résonnaient dans les rues de Sin City.

Le résultat ne s’est peut-être pas déroulé comme l’espérait l’armée de Hatton, mais la férocité du soutien de ses fans résonne toujours avec Mayweather à ce jour.

«Quelle est la chanson que vous avez tous chantée? Donnez-moi la chanson », a-t-il déclaré lors d’une tournée au Royaume-Uni en 2020.« Mec, j’ai adoré la foule.

«J’ai adoré quand le public britannique est venu et a chanté la chanson. C’était remarquable, incroyable.

«Mais en fin de compte, cela revient aux deux concurrents.

«Cœur, cet enfant a du cœur… Mais je me fiche du nombre de coups qu’un combattant me lance. Vous pouvez me lancer une poignée de confettis, j’ai la meilleure défense.

«Ricky Hatton est un guerrier, j’ai plus d’expérience avec de plus gros combattants, des combattants plus forts, des combattants plus rapides, mais Ricky Hatton n’est pas un jeu d’enfant. Une chose à son sujet, il combattra n’importe qui.

Environ 30000 fans britanniques se sont envolés pour Vegas pour voir « The Hitman » affronter Mayweather en 2007

Les fans britanniques bruyants ont afflué à Las Vegas pour regarder « The Hitman » en action

Maintenant, l’héritage de Hatton se poursuit à travers Campbell alors que son père et son oncle Matthew tentent de le guider à travers le jeu impitoyable de la boxe.

Bien que Ricky ait admis qu’il n’avait jamais voulu voir son premier-né entrer dans le cercle carré, il reste convaincu que l’adolescent hubgry – étant donné le surnom de « Hurricane » – a ce qu’il faut pour y arriver.

«Je serai nerveux, je pense que cela va sans dire», a déclaré Hatton à White et Jordan avant les débuts professionnels de Campbell.

«Je n’ai jamais voulu qu’il se lance dans la boxe en premier lieu!

«C’est la raison pour laquelle je l’ai fait; donc ma famille n’avait pas à faire ça. Mais c’est quelque chose qu’il voulait faire et écouter, ce sera une période très nerveuse.

Mark Robinson (Boxe Matchroom)

Le fan passionné de Manchester City espère maintenant suivre les traces de son célèbre père

«J’ai confiance en ses capacités, je suis confiant dans la façon dont il se prépare et tout comme ça.

«Je ne le laisserais pas entrer dans le match si je ne pensais pas qu’il avait une demi-chance de faire quelque chose parce qu’il y a des professions plus faciles à jouer que ce match, comme nous le savons tous.

«Je serai donc très, très nerveux, mais tranquillement excité par la performance qu’il va faire. Il a travaillé très, très dur pour en arriver là.

«Je pense qu’il va rendre la famille fière samedi.»

