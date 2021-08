La confrontation entre les salons masculins – WWD

C’était un cas classique de David contre Goliath et lors du dernier tour, David semblait avoir eu l’avantage.

Avec Project et le Chicago Collective s’affrontant dans deux villes pour la première fois au début du mois, bon nombre des détaillants les plus influents de l’industrie masculine ont opté pour le Midwest plutôt que pour Las Vegas.

Les raisons qu’ils ont citées comprenaient la solide liste de marques présentes à Chicago – en particulier dans l’arène des créateurs et des contemporains – ainsi que la décision de la Commission italienne du commerce d’amener son groupe de labels au Collectif.

Les tentes, longtemps un tirage au sort au salon Project avec sa gamme plus haut de gamme, ont été éliminées cette fois en tant que concept autonome car Informa Markets Fashion, la société mère de Project, cherche à fournir une disposition et une approche plus unifiées et moins déroutantes, a déclaré sa direction. . Et le salon Project à New York en juillet, où les marques italiennes sont généralement très présentes, a été annulé cette année.

Le fait que c’est moins cher, plus petit et plus facile à gérer a également attiré les détaillants à Chicago, ont-ils déclaré.

Kelly Helfman, présidente commerciale d’Informa Fashion Markets, qui dirige Project, a déclaré que la vision de l’entreprise pour le spectacle est de rassembler les marchés contemporains des hommes et des femmes « sous une seule marque mondiale » à travers un hybride d’événements en direct et numériques aux niveaux national et international afin de favoriser des liens plus significatifs entre les détaillants à la recherche de nouveautés et d’avenir, et les marques qui cherchent à se développer sur de nouveaux territoires et marchés. Elle a déclaré que le spectacle de Las Vegas faisait partie d’une “évolution continue et d’une transition en cours”.

Helfman a reconnu qu’il y avait cette fois-ci des “conflits logistiques” en raison du chevauchement des dates avec le Collectif, et Informa travaillera avec les autres organisateurs de salons professionnels pour “mettre l’accent sur la collaboration plutôt que sur la concurrence afin de ne pas diviser le marché”. Elle a également déclaré que les restrictions de voyage et le gel des voyages d’affaires empêchaient certains acheteurs et marques d’être au salon, ce qui a incité Project à créer “un étage événementiel plus organisé” qui présentait “de grandes marques de renom” comme Nautica, Lucky Brand et Seven For All Mankind. avec “beaucoup plus de marques nouvelles et fraîches – quelque chose que notre communauté nous a demandé alors qu’elle cherche à différencier leurs offres en stock avec des produits plus uniques pour leurs clients”. Parmi ceux qui ont été mis en avant se trouvaient des designers émergents, des entreprises appartenant à des femmes, des marques durables et des participants à un programme d’incubation, a-t-elle déclaré.

La section avec le plus de buzz à Project était les marques de streetwear qui ont vu un flux constant de détaillants sur leurs stands.

“Oui, le projet 2021 Las Vegas a peut-être semblé différent, mais ce que nous avons présenté a tous été fait avec un effort conscient et une vision pour l’avenir alors que le marché continue de changer et de changer, en particulier en revenant d’une pandémie”, a-t-elle déclaré.

Informa a refusé de fournir des chiffres sur le nombre de participants et d’exposants et comment cela par rapport au dernier salon de Project en août il y a deux ans avant que la pandémie n’entraîne l’annulation de l’édition 2020. Mais Bruce Schedler, vice-président du Chicago Collective, a déclaré que son salon avait une liste d’attente d’exposants essayant d’obtenir un stand dans le hall d’exposition de 250 000 pieds carrés et que le salon avait attiré 1 200 acheteurs. “Au cours de mes 24 ans”, a-t-il déclaré, “c’est le meilleur spectacle que nous ayons jamais eu”, a-t-il déclaré.

À Chicago, la liste des marques comprenait Belvest, Belstaff, Billy Reid, Bugatchi, CP Co., Corneliani, Cutter & Buck, Ermenegildo Zegna, Faherty, Grayers, Hugo Boss, Kiton, Paul & Shark, Tommy Bahama, Robert Graham, Tiger of Suède et plus. “C’était comme un mini Pitti Uomo”, a déclaré un détaillant.

Un exemple d’installation de stand au Chicago Collective.

Dana Katz, propriétaire des magasins pour hommes Miltons dans le Massachusetts, était l’un des détaillants qui a réussi à assister aux deux salons. “J’ai passé deux jours à Chicago et deux jours à Vegas”, a-t-il déclaré. “J’ai vu qu’il y avait moins d’exposants et de détaillants à Vegas, mais j’ai trouvé que cela valait la peine de voir certaines des marques de la côte ouest dans la catégorie la plus avantageuse.”

Il a déclaré que Miltons propose un mélange de niveaux de prix moyens et élevés et que pour plaire aux acheteurs les plus axés sur la valeur, il doit trouver un produit offrant une “valeur exceptionnelle”, comme la marque d’accessoires de fête de mariage qu’il a trouvée à Vegas.

Pour le produit plus cher, cependant, il a trouvé Chicago plus utile. “C’est le meilleur spectacle Bruce [Schedler] jamais mis », a-t-il déclaré. “Ils avaient les meilleurs vendeurs de tous les temps et il y avait une grande énergie.”

À l’avenir, Katz a déclaré qu’il prévoyait d’assister aux deux salons, ainsi qu’à Outdoor Retailer, dont les dates se chevauchaient également avec Project cette fois. « C’est ce qui nous serait le plus utile.

Ken Giddon, président de Rothmans, basé à New York, et un amoureux autoproclamé des salons professionnels, a pris la décision d’aller à Chicago au lieu de Vegas. Mais il a dit que c’était un problème personnel qui l’avait empêché de participer à Project et qu’il s’attend à revenir à l’avenir.

“Tout est tombé en faveur de Chicago cette année, mais n’oublions pas Vegas”, a-t-il déclaré. « Chicago était un grand salon et le mélange de marques était excellent. Nous avons également trouvé de nouvelles marques qui ne pouvaient peut-être se permettre qu’un salon plus petit, comme Fair Harbor, Dibi, Fourlaps et Trinidad3 Jeans. C’était un spectacle très accessible à pied et il y avait un excellent réseautage. Nous avions 30 rendez-vous pris.

Mais Giddon a déclaré qu’il était important pour lui d’assister à autant de salons professionnels que possible et il prévoit de participer aux deux la saison prochaine. “Nous sommes dans le domaine de la conservation et nous devons voir beaucoup de choses pour prendre nos décisions”, a-t-il déclaré. « Nous aimons les salons professionnels, ils sont certainement l’utilisation la plus efficace de notre temps. »

Hill Stockton du magasin pour hommes Norman Stockton à Winston-Salem, en Caroline du Nord, a également assisté au Collectif. “Le spectacle de Chicago était fabuleux”, a-t-il déclaré. Il a déclaré que cela remplaçait un séjour plus long à New York où il visitait historiquement des marques et assistait à des spectacles, qui ont été annulés cette année. “Nous sommes allés à New York pendant 24 heures et nous aurions presque pu le remplacer totalement par Chicago”, a-t-il déclaré. « Tout le monde était là : des vêtements, des vêtements de sport, ce que j’appelle des bibelots. C’était raisonnable, c’était à deux pâtés de maisons de l’hôtel, et tout était centralisé. Je pense que Chicago est le meilleur spectacle maintenant.

À l’avenir, Stockton a déclaré qu’il s’en tiendrait aux émissions régionales telles que Chicago ou Dallas, dont il a déclaré qu’elles avaient également « rehaussé leur jeu » et avaient avancé avec des émissions en personne pendant la pandémie lorsque d’autres ont annulé ou sont devenues virtuelles. “Ils se sont évertués, donc il y a une loyauté là-bas qui sera difficile à concurrencer.”

Mais ce ne sont pas seulement les indépendants qui sont allés à Chicago. Selon des sources, des marchands de grands magasins, dont Macy’s Inc., Dillard’s Inc., Nordstrom Inc. et Zappos, ont été aperçus en train de marcher dans le Collectif.

Bien que Schedler n’ait pas précisé quels commerçants ont assisté au salon, il a déclaré que la fréquentation des détaillants était plus élevée que les années précédentes, où environ 1 000 acheteurs y assisteraient. Et tandis que les grands magasins y participent, le Collectif est généralement destiné aux magasins spécialisés les plus haut de gamme. Ce qui a nui à la participation, a-t-il dit, c’est l’incapacité des détaillants canadiens à y assister en raison des restrictions de voyage.

À l’avenir, il a déclaré que le plan est d’augmenter davantage l’espace sur le salon pour accueillir certaines des marques qui n’ont pas pu obtenir d’espace de stand. “Nous allons déplacer certaines choses et ajouter 10 000 à 15 000 pieds carrés supplémentaires pour notre prochain spectacle du 6 au 8 février.”

Bien que sa participation aux salons Informa soit encore inconnue, la Commission commerciale italienne reviendra certainement à Chicago à l’avenir – et de manière encore plus importante, selon Paola Guida, directrice adjointe de la mode et de la beauté pour l’ITC. Elle a déclaré que la mission du groupe est d'”aider les entreprises italiennes à entrer sur les marchés internationaux, en les soutenant et en les assistant de plusieurs manières, notamment en subventionnant la participation des entreprises italiennes aux salons commerciaux américains”.

Pendant de nombreuses années, l’ITC a présenté ses marques au salon Mrket/Project à New York. La société mère de Project a acheté le salon pour hommes Mrket et l’a fusionné avec Project il y a quelques années. En janvier dernier, avant la pandémie, il a amené environ 30 entreprises à Project Digital “et nous pourrions prévoir d’en apporter plus lorsqu’Informa partagera des plans pour les futurs salons professionnels en 2022”, a déclaré Guida.

Mais son retour à Chicago est une certitude. Elle a déclaré que l’ITC avait décidé de s’y rendre parce que le salon est « un salon à succès très apprécié par les acheteurs et les détaillants américains. Il est très facile de travailler avec l’équipe du salon, nous avons eu un excellent partenariat et des retours très positifs des 28 exposants italiens. Nous avons déjà prévu de continuer à faire venir des entreprises italiennes au Chicago Collective et nous avons déjà convenu de doubler la surface du pavillon italien pour la prochaine édition, en février 2022. Nous espérons vraiment que ce sera un partenariat durable afin d’aider l’italien entreprises à entrer et/ou à renforcer leur position sur le marché américain.