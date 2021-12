La confusion de la voiture de sécurité au GP d’Abou Dhabi était une « situation très étrange »

Loin des deux premiers, Carlos Sainz a déclaré que son dernier tour était une « situation très étrange » après la période de Safety Car à Abu Dhabi.

Sainz se battait pour le podium final avec les pilotes AlphaTauri et Valtteri Bottas, et la confusion entourant les voitures qui dépasseraient la voiture de sécurité a conduit à un tour final étrange de son point de vue.

Cinq pilotes doublés ont été autorisés à doubler et à décrocher eux-mêmes, mais cela a laissé Sainz avec un trafic doublé dans Lance Stroll et Daniel Ricciardo devant lui dans la file d’attente derrière les deux leaders.

Cela a conduit à une situation dans laquelle il avait des coureurs devant lui qui devaient lui faire place dans la mesure du possible, tout en essayant de repousser le peloton de poursuite derrière lui.

Un podium fantastique pour couronner une superbe première saison en tant que pilote Ferrari pour @Carlossainz55 à Abu Dhabi. Quelle année pour lui ! #F1 [📹 @F1]pic.twitter.com/WKjpKzisUB – PlanetF1 (@Planet_F1) 13 décembre 2021

Étant donné que seules les voitures sélectionnées ont pu dépasser la voiture de sécurité, l’Espagnol a été laissé perplexe quant à la façon dont cela a réussi à se produire – et a exhorté la FIA à examiner comment cela pourrait être évité à l’avenir.

« C’était certainement une situation très étrange pour moi », a déclaré Sainz, cité par GPFans.

« Je me battais évidemment avec Valtteri [Bottas] et l’AlphaTauris derrière en pneus médium alors que j’étais en pneus durs très usés.

« Au début, on m’a dit qu’ils n’auraient pas le droit de se défaire eux-mêmes, le groupe devant moi, puis il a été décidé de se défaire et certaines personnes se sont décollées mais il y avait quand même, je pense, une Aston Martin et une McLaren, Ricciardo, entre les deux leaders et moi-même.

« Je n’ai jamais eu ça auparavant, de devoir recommencer la course avec ces deux gars devant moi tout en se battant pour une P3.

« Je pense que c’était étrange et quelque chose à regarder parce que c’était juste très étrange à voir et cela m’a presque coûté un podium, pour être honnête. »

Le pilote Ferrari a cependant réussi à monter sur le podium et a pu dépasser Lando Norris et son coéquipier Charles Leclerc à la 5e place du championnat des pilotes lors de la dernière course de la saison.

Ce résultat a couronné une excellente année pour Sainz lors de sa première saison au sein de l’équipe, tout en aidant la Scuderia à terminer troisième du championnat des constructeurs.