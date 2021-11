La confusion du drapeau jaune qui a frappé les espoirs de titre de Verstappen au Qatar expliquée · .

Max Verstappen a subi un coup moins de deux heures avant le début du Grand Prix du Qatar car une erreur à la fin des qualifications est revenue le mordre

Le pilote Red Bull, qui devait s’aligner aux côtés de son rival au championnat sur la première ligne de la grille, s’est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune.

L’observation des drapeaux jaunes d’avertissement est une exigence fondamentale pour les pilotes de course. Mais les circonstances inhabituelles de cette affaire ont laissé à Verstappen et Valtteri Bottas, qui a également été sanctionné, moins d’opportunités d’éviter une sanction. Néanmoins, comme certains de leurs rivaux l’ont démontré, ils auraient pu s’épargner le revers.

Coïncidence malheureuse pour Red Bull, pour la deuxième fois en trois courses, c’était un AlphaTauri qui a compromis par inadvertance leur effort de qualification. Au Mexique, c’était Yuki Tsunoda, au Qatar, Pierre Gasly a déclenché une série d’événements qui ont mis fin aux espoirs de Verstappen de se battre pour la victoire.

Quatrième plus rapide au début des derniers tours, Gasly était en passe d’améliorer encore son temps au tour lorsqu’il est sorti large au virage 15 et que l’aileron avant a cassé sa voiture, endommageant son pneu avant droit. Il a dépassé l’entrée de la voie des stands trop rapidement pour plonger et a amené sa voiture endommagée dans la ligne droite des stands, la plupart des coureurs restants venant encore terminer leurs tours.

Alonso a reculé après qu’Alpine l’a mis en garde contre GaslyEsteban Ocon, le premier pilote passé, est arrivé si peu de temps après qu’aucun drapeau d’avertissement n’avait encore été montré en réaction à la voiture à l’arrêt de Gasly. Sebastian Vettel, juste après, a vu un voyant jaune commencer à clignoter alors qu’il sortait du dernier virage et abandonnait son tour.

Ensuite, Lando Norris. Alors que le pilote McLaren tournait le dernier virage, les maillons d’avertissement jaunes ont clignoté brièvement puis se sont arrêtés. Il a poussé sur la ligne devant la voiture toujours en mouvement de Gasly et a réduit de trois dixièmes de seconde son temps au tour.

Gasly discutait avec son équipe de l’opportunité de s’arrêter ou d’appuyer sur la sortie de la voie des stands lorsque Fernando Alonso est sorti du dernier virage. Il a immédiatement ralenti lorsque l’équipe lui a dit que des drapeaux jaunes étaient affichés pour Gasly. Cependant, avec l’AlphaTauri toujours roulant – bien que très lentement – aucun signal d’avertissement n’était affiché.

A peine cinq secondes plus tard – se rapprochant rapidement de l’Alpine au ralenti – Valtteri Bottas passait l’AlphaTauri. À ce moment-là, Gasly s’était arrêté et un commissaire en face du mur des stands avait produit un seul drapeau jaune agité pour avertir les pilotes venant en sens inverse. Le chauffeur Mercedes n’a pas ralenti et a été pénalisé.

Carlos Sainz Jnr est arrivé ensuite et a ralenti, mais en réaction à Gasly plutôt qu’au drapeau jaune. Il échapperait à une pénalité.

L’arrêt de Gasly a déclenché d’autres drapeaux jaunes Au moment où Max Verstappen, la dernière voiture à chronométrer, est apparue, deux drapeaux jaunes ont été agités au poste de commissaire. Il n’a reçu aucun avertissement de son équipe et est passé devant l’AlphaTauri.

En effet, il y a eu deux événements drapeau jaune différents. Le premier a commencé lorsque Gasly a endommagé sa voiture et a été rapidement nettoyé alors qu’il quittait la scène de l’accident. Ce signal s’est terminé 34 secondes avant que Verstappen n’arrive dans la ligne droite des stands.

La seconde a eu lieu lorsque les commissaires ont commencé à agiter des drapeaux jaunes pour avertir les pilotes que la voiture de Gasly s’était arrêtée dans la ligne droite des stands. La confusion est survenue car les feux d’avertissement récemment annulés n’ont pas été réactivés à ce stade, ce qui a également permis aux conducteurs d’activer le DRS à la sortie du dernier virage.

Red Bull a attiré l’attention sur cela alors qu’ils tentaient d’éviter la pénalité coûteuse de Verstappen, en vain. Comme l’ont souligné les commissaires sportifs, le Code Sportif International accorde un poids égal aux avertissements aux drapeaux et aux feux. C’est logique, car les drapeaux physiques sont une solution de repli essentielle en cas de défaillance des systèmes électroniques.

Par la suite, Vettel a exprimé le soupçon que le signal d’origine avait été annulé pour permettre aux pilotes de terminer leurs tours – en particulier, Verstappen – l’opportunité de le faire. Cependant, le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a déclaré qu’il estimait que les débris laissés par l’incident de Gasly ne justifiaient pas de perturber la séance avec un drapeau rouge.

Masi a souligné que la décision de montrer des drapeaux jaunes n’est pas prise par lui ou par le directeur de course, mais par les responsables locaux.

« Avec tous les drapeaux jaunes qui sont affichés, ils sont affichés depuis le bord de la piste », a-t-il expliqué. « Ils sont entre les mains du contrôle des officiels, comme ils le sont de toute façon sur tous les sites, quelle que soit la forme de sport. S’ils estiment qu’il s’agit d’un simple ou d’un double, c’est à ces officiels de le déterminer et ils jugent ce qu’ils voient devant eux.

Ces avertissements peuvent être annulés par le contrôle de course « mais évidemment pas instantanément », a déclaré Masi, « il y a des actions et du temps dedans ».

Rapport: Horner a reçu un avertissement officiel concernant les commentaires du «maréchal voyou»Ensuite, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a dirigé sa fureur contre le marshal qui avait montré les drapeaux jaunes. Il s’est ensuite rétracté à la suite d’un avertissement officiel de la FIA.

Masi a clairement indiqué qu’il ne tolérerait pas les critiques des commissaires volontaires et a défendu leur réaction à l’arrêt de Gasly dans la ligne droite des stands.

« Je pense que ce que les habitants ont fait, ils ont réagi à la situation devant eux, et c’est clair et simple », a-t-il déclaré. « Vous regardez ce qui était là et ce qui se passait, avec tout avec la voiture de Pierre, ils ont agi à l’instinct de ce qui était devant eux. »

La pénalité de cinq places de Verstappen était la troisième fois en quatre ans qu’il était pénalisé pour ne pas avoir observé les drapeaux jaunes. Bien que cela n’ait été confirmé que peu de temps avant la course, il s’est rendu compte peu après les qualifications que c’était inévitable. « Je savais que j’allais écoper d’une pénalité déjà hier soir », a-t-il déclaré dimanche. « Alors j’étais préparé à cela, donc quand j’ai vu le résultat, je n’ai pas été choqué ou surpris. »

Alors qu’il a minimisé les dégâts le jour de la course avec la deuxième place et le meilleur tour, la pénalité lui a retiré son départ en première ligne, et avec elle son dernier et meilleur espoir de battre Lewis Hamilton pour remporter le Grand Prix du Qatar.

