La confusion règne alors que Brighton “se frotte les mains” sur l’objectif de la Liga

Getafe refuse de bouger sur son évaluation de l’arrière gauche Marc Cucurella, Brighton étant censé surveiller de près la situation à Madrid.

Les Seagulls sont liés au joueur de 23 ans depuis un certain temps, mais ne sont pas seuls. Barcelone, Chelsea et Burnley ont été mentionnés en relation avec l’ancienne star de la jeunesse barcelonaise. L’Atletico Madrid a également montré un intérêt et aurait été en tête de la course à sa signature.

Le mois dernier, il a semblé suggérer qu’il était plus que content de poursuivre sa carrière avec Azulones.

« Je vais bien à Getafe. C’est vrai que tout joueur aime jouer en Europe. Mais je suis super et heureux, nous avons un nouveau projet avec de nouvelles recrues », a-t-il déclaré. «Je n’aime pas parler de ça car avoir un contrat et ce n’est pas le moment. Je ne devrais penser à rien d’autre qu’aux jeux (Jeux olympiques) et je veux être détendu.

Cependant, les rumeurs sur l’intérêt des Mouettes ne disparaîtront pas. L’équipe de Graham Potter a déjà déboursé environ 20 millions de livres sterling pour milieu de terrain Enock Mwepu.

Et ils devront trouver environ 15,4 £ s’ils veulent conclure un accord sur toute la ligne pour Cucurella. Le président du club, Angel Torres, joue dur sur les frais impliqués.

Brighton n’a pas été informé de son intention de faire une offre.

L’action de Cucurella déclenche une frénésie de transfert

La nouvelle que le Catalan pourrait être sur le point de partir a atteint son paroxysme mardi. Il est sorti d’une séance d’entraînement ouverte à la vue des médias.

Mais la journaliste Gemma Santos a expliqué aux auditeurs de la radio Cadena Cope (via The Argus) l’explication officielle.

“Ils se frottent les mains à Brighton, par exemple, pour savoir si cela indique un départ imminent pour Cucu là-bas, que Getafe a accepté une offre”, a-t-elle déclaré.

« Le club nous a informés officiellement qu’il s’était entraîné mais qu’il faisait un travail préventif. Souvenez-vous qu’il n’avait pratiquement pas de vacances.

“Il est allé aux Jeux olympiques puis, dans une décision mutuelle avec le club, a décidé de revenir très rapidement travailler avec Getafe.”

Cucurella a été un membre important du côté de Getafe ces dernières années. Il peut jouer dans un rôle plus avancé sur la gauche ou comme arrière latéral.

Et, avec 37 apparitions en Liga au cours de chacune des deux dernières saisons, il est clair pourquoi le club veut qu’il reste.

Santos a ajouté : « Rappelez-vous – la position d’Angel Torres concernant l’avenir de Cucurella : pour que Cucu parte, payez la clause libératoire de 18 millions (euros) ou il ne part pas. C’est ce que dit Angel Torres.

