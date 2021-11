La confusion sur les règles de course de la Formule 1 créée par la gestion par les commissaires sportifs de l’incident du Grand Prix de Sao Paulo pourrait gâcher la conclusion du championnat, a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

Plusieurs pilotes ont déclaré que la décision des commissaires sportifs de ne pas enquêter ni de pénaliser Max Verstappen pour son incident désormais notoire avec Lewis Hamilton crée un nouveau précédent et les conduira à changer leur approche de la course.

Mercedes a tenté de forcer les commissaires sportifs à enquêter sur l’incident en utilisant la procédure de droit de révision, en soumettant des preuves vidéo qui ont émergé après la course. Cette décision a été rejetée par les commissaires vendredi.

Les implications de cette décision ont été longuement discutées lors d’une réunion entre les pilotes et le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, vendredi soir sur le circuit international de Losail. Selon Hamilton, le sujet a été soulevé par de nombreux pilotes, à qui on a dit que différents stewards pourraient ne pas nécessairement donner le même verdict sur des incidents similaires à l’avenir.

Le manque de clarté sur ce qui constitue un mouvement de course acceptable menace de créer une conclusion controversée du championnat, a déclaré Wolff.

« Je pense que c’est très dangereux parce que je pense que ce qui s’est passé hier et aussi au Brésil, c’est taper dans le ballon dans l’herbe haute et espérer que le ballon disparaisse », a-t-il déclaré.

« Si nous avons une situation controversée dans l’une des trois courses à venir, pouvez-vous imaginer la polarisation et la controverse que cela créera, simplement parce que ce n’est pas clair, ce n’était pas clairement formulé. »

Wolff était déçu que les délibérations sur la demande de révision de son équipe n’aient pas abouti à une clarification des règles de course.

« J’aurais souhaité que, même si le résultat était négatif pour nous au Brésil en termes de jugement immédiat, j’aurais pris cela si l’analyse qui en avait découlé avait été ‘ce n’est pas le cas’. Parce que je pense que cela aurait été plus facile pour tout le monde, pour les prochaines courses.

Le traitement de l’affaire a incité la Formule 1 à nommer des commissaires permanents qui assistent à chaque manche du championnat et statuent sur tous les incidents, pour améliorer la cohérence. Wolff a déclaré qu’il n’était pas convaincu que ce soit un changement nécessaire.

« Je pense que nous avions de bons stewards, pour être honnête, au Brésil », a-t-il déclaré. « J’apprécie beaucoup Tim Mayer qui était le steward en chef là-bas.

«Je pense que c’était juste que les circonstances étaient bizarres. Ils subissent tellement de pression pour prendre la bonne décision et je ne voudrais pas dire à propos des stewards qu’ils sont bons ou mauvais parce que je ne voudrais pas être à la place de ces stewards parce que quelqu’un va toujours se plaindre et l’autre côté va toujours être calme.

«Je pense donc qu’être délégué syndical est un travail professionnel et qu’il doit être bien rémunéré, la pression doit être récompensée. S’il s’agit d’une institution permanente, je ne sais pas.

« Mais dans tous les cas, les meilleures personnes devraient le faire et je pense que nous avons vu de nombreux bons stewards et j’ai toujours confiance en tout résultat. »

