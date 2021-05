La conjuration: le diable m’a obligé à le faire a été projeté, voici ce que les gens disent

Le troisième film Conjuring est presque là, et il promet d’être le chapitre le plus sombre de la franchise à ce jour. The Conjuring: The Devil Made Me Do It révèle une histoire effrayante de terreur, de meurtre et de mal inconnu qui a choqué même les enquêteurs paranormaux expérimentés Ed et Lorraine Warren. L’un des cas les plus sensationnels de leurs dossiers, cela commence par un combat pour l’âme d’un jeune garçon, puis les emmène au-delà de tout ce qu’ils avaient jamais vu auparavant, pour marquer la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un suspect de meurtre prétendrait démoniaque. possession comme moyen de défense. Patrick Wilson et Vera Farmiga reprennent leurs rôles de Warrens, tandis que Ruairi O’Connor, John Noble, Sarah Catherine Hook et Julian Hilliard complètent le casting.

Le film d’horreur sort en salles et simultanément sur HBO Max le 4 juin et a déjà été projeté pour certains critiques. Ils ont commencé à partager leurs réflexions sur les réseaux sociaux, alors regardons-les.