La Conmebol effectue des contrôles antidopage sur 279 joueurs avant la Copa América

07/06/2021 à 21:52 CEST

La Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a rapporté ce lundi que a effectué des contrôles antidopage sur un total de 279 joueurs des 10 équipes participant à la Copa América, dont le départ est prévu le week-end prochain au Brésil, le tout hors compétition.

Des membres de la Commission Médicale et de l’Unité Antidopage de la Conmebol ont procédé au prélèvement dans les centres de formation de ces dix équipes : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Pérou, Paraguay, Uruguay et Venezuela.

“Il est important de noter que tous les contrôles ont été effectués dans le strict respect de tous les protocoles de biosécurité et mesures sanitaires, comme la réalisation de tests PCR établis dans le Protocole de contrôle antidopage en période de pandémie.” Conmebol a déclaré dans un communiqué.

Cette édition de la Copa América, qui débutera le 13 juin, est impliquée dans la polémique après que l’Argentine et la Colombie aient été laissées de côté comme siège partagé et la réaffectation définitive au Brésil, l’un des pays les plus touchés par le coronavirus.