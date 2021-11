26/11/2021 à 15h22 CET

La règle du « but à l’extérieur » a été le protagoniste de l’une des demi-finales qui ont conduit à la dernière finale de la Copa Libertadores. Palmeiras a fait un bon 0-0 au match aller avec 1-1 au match retour et, grâce à la double valeur des buts en tant que visiteur, il a obtenu une place dans la grande finale du football sud-américain.

Cependant, Cela a alimenté le débat sur la règle du « but à l’extérieur » et cela a conduit à son élimination. Ainsi, la CONMEBOL a annoncé jeudi dernier, après la réunion du Conseil à Montevideo, la décision d’éliminer la double valeur des buts visiteurs et son application pour les prochaines éditions de la Copa Libertadores et de la Copa Sudamericana à partir de 2022.

La CONMEBOL élimine le « but à l’extérieur & rdquor ;. Désormais, tous les buts des tournois CONMEBOL auront la même valeur, les nombreux buts convertis en tant que visiteur ne seront plus considérés comme un facteur de bris d’égalité. Avec cela, il vise une plus grande justice sportive. – CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 25 novembre 2021

« À partir de tous les buts des tournois Conmebol auront la même valeur, Les nombreux convertis en tant que visiteurs ne seront plus considérés comme un facteur de bris d’égalité « dit la déclaration. Une décision qui suit l’exemple du football en Europe, qui a opéré le changement via l’UEFA en juillet dernier.