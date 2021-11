La connaissance est une propriété émergente du cerveau collectif de notre espèce

11/09/2021 à 08:00 CET

Si nous voulons comprendre le rôle que joue la connaissance dans l’intelligence humaine, il est nécessaire de regarder au-delà du cerveau individuel et d’étudier la communauté.

C’est la proposition faite par le neuroscientifique Aron Barbey, professeur de psychologie à l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign ; Richard Patterson, professeur émérite de philosophie à l’Université Emory ; et Steven Sloman, professeur de sciences cognitives, linguistiques et psychologiques à l’Université Brown, dans un article révolutionnaire publié dans Frontiers in Systems Neuroscience, selon un communiqué.

Son point de départ, que la cognition humaine s’étend au monde physique et au cerveau des autres : c’est, dans une large mesure, une activité de groupe, pas individuelle, car nous dépendons des autres pour raisonner, juger et prendre des décisions.

Point de vue limité

Ils ajoutent que les méthodes neuroscientifiques actuellement utilisées, telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (qui mesure les petits changements dans le flux sanguin qui se produisent avec l'activité cérébrale), ont été conçues pour suivre l'activité dans un cerveau individuel.

Cependant, ces méthodes ont une capacité limitée à capturer la dynamique qui se produit lorsque des individus interagissent dans de grandes communautés, ce qui augmente la nécessité d’étendre les études neuroscientifiques au-delà des cerveaux individuels.

Ils demandent aux neuroscientifiques d’intégrer les disciplines des sciences sociales pour mieux comprendre comment les gens pensent.

Ils soutiennent qu’il est nécessaire d’intégrer non seulement les découvertes des neurosciences, mais aussi celles de la psychologie sociale, de l’anthropologie sociale et d’autres disciplines, car elles sont mieux placées pour étudier la cognition humaine dans son ensemble.

Nouvelle preuve

Cette approche répond à des preuves de plus en plus reconnues, comme l'affirme l'Institut Kavli : l'immense succès écologique de notre espèce n'a pas dépendu de notre intelligence ou de notre rationalité voûtée, ni d'aucune série d'adaptations génétiques locales, comme cela s'est produit chez d'autres espèces. .

La survie et le succès humains sont le résultat de l’héritage de vastes masses d’informations transmises culturellement, s’accumulant et s’agrégeant au fil des générations pour produire des adaptations culturelles, ajoute-t-il.

Et il conclut : par conséquent, notre intelligence apparente dérive plus de notre cerveau collectif que de notre intelligence individuelle. Quelque chose qui est aussi associé à l’innovation, comme l’a évoqué, entre autres, le professeur agrégé de psychologie économique à la London School of Economics, Michael Muthukrishna.

Capturez le cerveau collectif

Les auteurs de cet article soutiennent que le grand défi des neurosciences cognitives est de savoir comment capturer les connaissances qui ne résident pas dans le cerveau individuel, mais dans notre cerveau collectif.

Cela signifie transcender l’idée dominante à ce point que la connaissance est représentée dans un cerveau et représentée par un individu, et que le maximum que la connaissance atteint est son transfert entre les individus.

Les chercheurs ajoutent que la cognition humaine est en fait une entreprise collective et ne se trouve donc pas chez un seul individu.

C’est plutôt une propriété émergente : il reflète les savoirs et les représentations collectives qui se répartissent au sein d’une communauté, en l’occurrence l’espèce humaine.

Renforcez la nouvelle approche

Ils soulignent que les neurosciences cognitives n'ont pas ignoré ces tendances dans l'étude de la cognition, bien qu'ils notent que ces aspects ont été relativement peu investigués.

Cependant, ils précisent que les avancées dans ce domaine représentent un cadre prometteur pour étendre les neurosciences cognitives au-delà de l’étude des cerveaux individuels et de leurs interactions avec d’autres cerveaux.

Ils concluent que les neurosciences cognitives, telles qu’elles sont actuellement proposées, ne peuvent pas expliquer le fonctionnement mental, ils proposent donc une série de pistes de recherche qui pourraient aider à mieux comprendre le phénomène émergent du cerveau collectif.

Nouvelle ère des neurosciences cognitives

Ils soutiennent qu'une meilleure compréhension de la façon dont les gens partagent les connaissances aiderait à révéler la vraie nature et les limites de la représentation neuronale, et ferait la lumière sur la façon dont les gens organisent l'information en révélant comment ils pensent qu'elle est distribuée dans la communauté et dans le monde.

C’est pourquoi ils préconisent une nouvelle ère en neurosciences cognitives qui cherche à établir des théories explicatives de l’esprit humain et qui reconnaisse la nature communautaire de la connaissance.

Ils concluent qu’il est nécessaire d’évaluer les représentations cognitives et neuronales au niveau communautaire, élargissant ainsi le champ de la recherche et de la théorie en neurosciences cognitives, en supposant à quel point ce que nous pensons dépend des autres.

Référence

Les neurosciences cognitives rencontrent la communauté du savoir. Steven A. Sloman, Richard Patterson et Aron K. Barbey. avant. Syst. Neurosci., 21 octobre 2021. DOI : https : //doi.org/10.3389/fnsys.2021.675127

Image du haut : Gerd Altmann sur Pixabay.