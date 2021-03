La connectivité aérienne avec UDAN prend son envol! Le gouvernement lance un appel d’offres pour plus de 390 routes aériennes dans le cadre du tour d’enchères UDAN 4.1

Le ministère de l’Aviation civile a lancé un appel d’offres pour environ 392 liaisons dans le cadre du programme régional de connectivité aérienne – UDAN.

Bonne nouvelle pour les flyers! L’Inde pour obtenir plus de routes sous UDAN. Pour améliorer la connectivité intérieure et rendre les vols plus abordables, le ministère de l’Aviation civile a lancé un appel d’offres pour environ 392 liaisons dans le cadre du programme régional de connectivité aérienne – UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik). Dans le cadre du programme UDAN, qui durera quatre ans cette année, jusqu’à présent, jusqu’à 325 itinéraires, ainsi que 56 aéroports, ont été mis en service. Ceux-ci comprennent deux aérodromes aquatiques et cinq héliports, selon un rapport du PTI. Dimanche, le ministère a publié un communiqué indiquant qu’au début de «Azadi Ka Amrit Mahotsav», près de 392 itinéraires ont été proposés dans le cadre du processus d’appel d’offres de UDAN 4.1.

Selon la déclaration, le cycle UDAN 4.1 se concentre sur la liaison des petits aéroports en Inde, ainsi que des itinéraires spéciaux d’hélicoptères et d’hydravions. En outre, en consultation avec le Ministère des ports, de la navigation et des voies navigables, de nouvelles routes ont également été proposées dans le cadre des services des hydravions de Sagaramala. On s’attend à ce que le dernier processus d’appel d’offres soit achevé dans six semaines. Pour garantir des modèles d’exploitation appropriés pour relier les petites villes ou les pistes d’atterrissage, certaines flexibilités opérationnelles seront étendues aux compagnies aériennes dans le cadre de l’UDAN 4.1, a déclaré le ministère.

En outre, selon le rapport, les opérations sous permis d’opérateur non régulier (NSOP) seront autorisées pour les aéronefs à voilure fixe, les hydravions ainsi que les hélicoptères dans le cadre du dernier cycle. Une co-secrétaire du ministère de l’Aviation civile, Usha Padhee, a été citée dans le rapport, disant que le tour d’enchères spécial UDAN 4.1 lance un appel d’offres pour les routes aériennes prioritaires qui, jusqu’à présent, n’ont pas été couvertes par le programme régional de connectivité aérienne – UDAN. Elle a ajouté que le tour d’enchères UDAN 4.1 comprend également les itinéraires qui sont spécialement demandés par les gouvernements des États et les administrations UT ainsi que les itinéraires qui ont été précédemment annulés ou terminés. Le ministère a observé une forte demande sur de nombreuses routes UDAN de niveaux 2 et 3, a ajouté.