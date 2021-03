La connectivité des chemins de fer indiens est fortement stimulée dans le Bengale occidental lié aux sondages; Vérifiez les détails

L’inauguration du tronçon Noapara-Dakhineswar de 4,1 km, une partie du projet de métro Airport-Dakhineswar à Kolkata, a eu lieu après un retard de huit ans.

Les infrastructures de métro et de chemin de fer dans le Bengale occidental, à destination des sondages, ont obtenu un coup de pouce avec l’inauguration de plusieurs projets par le Premier ministre Narendra Modi fin février, qui, avec la liaison ferroviaire en cours de construction vers le Sikkim, représentent un investissement de 6636 Rs crore dans l’état.

L’inauguration du tronçon Noapara-Dakhineswar de 4,1 km, une partie du projet de métro Airport-Dakhineswar à Kolkata, s’est produite après un retard de huit ans. Alors que le tronçon Aéroport-Noapara a commencé ses opérations en 2013, le retard dans la construction du tronçon entre Noapara et Dakhineswar a vu le projet coûter plus du double de Rs 227,53 crore à Rs 464 crore. Le nouveau tronçon de métro – avec lequel les travaux ont été achevés sur le corridor nord-sud de 31,3 km (Dakhineswar-Kavi Subhash) – profiterait aux habitants de Hooghly, Howrah et North 24 Parganas, en plus de Kolkata. Cependant, l’achèvement du corridor Est-Ouest est toujours embourbé dans les incertitudes. Une escalade des coûts de plus de 100% dans les projets de métro, de Rs 4 876 cr à plus de Rs 9 000 crore, a mis à rude épreuve ses finances, forçant le gouvernement à inaugurer de petites portions au fil du temps.

Les projets ferroviaires inaugurés en février s’inscrivent dans le cadre des efforts du gouvernement de l’Union pour renforcer la connectivité au Bengale occidental, compte tenu de son importance pour les liens commerciaux avec le Nord-Est et les pays voisins. La pose d’une troisième ligne pour la liaison Kalaikunda-Jhargram, sous la section Kharagpur-Adityapur, au coût de Rs 544 crore réduira les retards sur la route Howrah-Mumbai. Le doublement de la ligne Azimganj-Khagraghat Road de 14,60 km de long au coût de Rs 239,38 crore assurera une meilleure connectivité avec le nord du Bengale et le nord-est, en plus de réduire la congestion dans le district de Murshidabad. La quatrième ligne de 11,28 km entre Dankuni et Baruipara sur la ligne d’accords Howrah-Bardhaman, entraînant une dépense de Rs 195 crore, et la troisième ligne de 42,42 km entre Rasulpur et Magra sur la ligne principale Howrah-Bardhaman, construite au coût de Rs 759 crore, réduira la congestion et assurera un mouvement plus rapide des trains. Ces nouvelles lignes assureront également une meilleure connectivité avec les zones avec des industries du charbon, de l’acier et des engrais, donnant ainsi une impulsion à l’activité commerciale.

La liaison Sevok-Rangpo, longue de 44,96 km, qui offrirait pour la première fois la connectivité ferroviaire du Sikkim est particulièrement importante pour la modernisation de l’infrastructure ferroviaire au Bengale occidental. La ligne proposée – dont 41,55 km à Darjeeling au Bengale occidental et 3,41 km au Sikkim – a été annoncée pour la première fois dans le budget de l’Union 2008-09. Bien que les gouvernements du Sikkim et du Bengale occidental aient fourni les dégagements nécessaires et remis les terres pour le projet, la préparation du rapport détaillé du projet et la finalisation du tracé de la route ont pris beaucoup de temps, car les pistes devaient être posées sur un terrain himalayen.

Le projet recevant un nouvel élan du Centre, les travaux battent leur plein sur la liaison ferroviaire, avec 12 tunnels sur les 14 tunnels du tracé en cours de construction. Les 14 tunnels couvriraient ensemble une distance de 39 km, ce qui en fait l’un des projets les plus intensifs de l’Inde.

Les estimations récentes du gouvernement ont fixé le coût du projet à environ Rs 4 085 crore. Les chemins de fer, qui y ont dépensé Rs 682 crore au cours du dernier exercice, ont fourni Rs 607 crore pour le projet en FY21. Le projet stimulera le commerce entre le Bengale occidental et le Sikkim en fournissant une connectivité moins chère et plus fluide d’un point de vue logistique. Le transport de marchandises vers le Sikkim par les routes est actuellement une affaire coûteuse et dangereuse.