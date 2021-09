La connectivité est désormais une priorité absolue pour les acheteurs de maisons neuves

La transition vers le travail à domicile pendant la pandémie a conduit les acheteurs et les locataires potentiels à donner la priorité à la connectivité dans leurs nouveaux espaces de vie, selon un nouveau rapport de Samsung SmartThings.

Pour en savoir plus sur les tendances actuelles parmi les acheteurs et les locataires ainsi que sur ce qu’elles signifient pour le développement et la maintenance futurs des bâtiments, la division IoT et appareils connectés de l’entreprise a décidé de mener une enquête.

En ce qui concerne les appareils intelligents, plus de 81 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles connaissaient la technologie connectée et sa capacité à les aider dans les tâches quotidiennes telles que l’extinction des lumières et le verrouillage des portes. Cependant, près de 75 % ont déclaré que les capacités de la maison intelligente sont une caractéristique importante lors de la recherche d’un endroit où vivre, bien que le prix ait été le principal élément dissuasif pour les résidents qui envisagent de créer une maison connectée.

Les personnes interrogées ont également déclaré que lorsqu’il s’agissait de classer les appareils connectés les plus importants, les caméras intelligentes occupaient la première place, suivies des lumières intelligentes, des appareils intelligents, des haut-parleurs intelligents, des prises intelligentes et enfin des serrures intelligentes.

Bâtir pour un avenir connecté

En plus de faciliter la vie des résidents, les appareils domestiques intelligents peuvent également être utilisés par les propriétaires pour simplifier les réparations. Grâce à des systèmes tels que Greystar, Entrata et Willow qui sont intégrés à Samsung SmartThings, les alertes sont automatisées pour des réparations plus rapides et une réduction des temps d’arrêt des appareils.

En utilisant l’application de l’entreprise, les gestionnaires immobiliers peuvent également faciliter le processus d’entrée et de sortie en accordant et en révoquant l’accès aux appareils et aux appareils à distance sans avoir à être sur place. De plus, des tickets de maintenance sont générés automatiquement dans le système de gestion immobilière, ce qui permet d’augmenter la productivité du personnel en libérant son temps.

Dans le même temps, les résidents peuvent utiliser des appareils domestiques intelligents pour gérer facilement les transactions et les communications avec leur gestion immobilière, offrant ainsi un meilleur service à tous.

Des entreprises telles que CommScope RUCKUS et iQuee créent des expériences connectées en incorporant la technologie SmartThings directement dans les nouvelles constructions de maisons. Grâce à cette intégration, tous les appareils d’une maison sont connectés et les nouveaux propriétaires disposent déjà d’une base solide pour commencer à créer leur propre configuration de maison intelligente.

Les maisons, appartements et autres bâtiments ne feront probablement que devenir plus intelligents à mesure que les appareils IoT et autres technologies connectées s’amélioreront.