La connectivité nord-est est boostée ! Indian Railways réintroduit un train de voyageurs entre Jiribam et Silchar

Le signalement du service de train de voyageurs a eu lieu à distance par liaison vidéo depuis Imphal.

Jiribam – Train de voyageurs Silchar : la connectivité des chemins de fer indiens dans le nord-est est renforcée ! Dans le but d’offrir une connectivité ferroviaire meilleure et pratique aux habitants de l’État du nord-est de Manipur, un service de train de passagers a été récemment lancé par le ministre en chef de Manipur Nongthombam Biren Singh et le ministre d’État des Chemins de fer, du Charbon et des Mines Raosaheb Patil Danve. Selon la zone Northeast Frontier Railway, le train de passagers numéro 05659/05660 qui a été réintroduit hier entre Jiribam de Manipur et Silchar d’Assam, répondra à une exigence de longue date des habitants de Manipur. Le signalement du service des trains de voyageurs a eu lieu à distance par liaison vidéo depuis Imphal.

Selon le ministère des Chemins de fer, le service de passagers réintroduit le numéro de train 05659/05660 entre Jiribam et Silchar offrira les avantages suivants :

1) Le train de voyageurs Jiribam – Silchar réintroduit assurera une connectivité moderne pour les habitants de Manipur ainsi que d’autres régions voisines

2) Le service de train de voyageurs a répondu à la demande de longue date des habitants de l’État du nord-est du Manipur.

3) Un mode de transport abordable facilitera davantage la vie

4) Il offrira également une meilleure connectivité avec la grande ville la plus proche d’Assam

Tout en désignant le service ferroviaire, le ministre en chef du Manipur a fait part au public de son vif intérêt pour le développement de l’infrastructure des chemins de fer indiens au profit des habitants du Manipur. Le ministre d’État des Chemins de fer, du Charbon et des Mines a déclaré que ce service de train de passagers Jiribam – Silchar remplira l’objectif cher de permettre aux habitants de Manipur de voyager par les chemins de fer indiens vers le reste du pays. En outre, la zone NFR a déclaré que le ministre d’État des Chemins de fer Raosaheb Patil Danve et Manipur CM Nongthombam Biren Singh ont également discuté des plans futurs des chemins de fer indiens dans le développement de l’État du nord-est de Manipur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.