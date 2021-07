La connexion avec Erling Haaland d’Ole Gunnar Solskjaer est la raison pour laquelle le manager norvégien s’est vu attribuer un nouveau contrat avec Manchester United, suggère Trevor Sinclair, qui dit que l’attaquant devrait choisir les Red Devils plutôt que le Real Madrid et le PSG

Trevor Sinclair a suggéré qu’Ole Gunnar Solskjaer n’avait reçu qu’un nouveau contrat avec Manchester United pour les aider à débarquer Erling Haaland.

Solskjaer a obtenu un nouveau contrat jusqu’en 2024 bien qu’il n’ait pas remporté d’argenterie au cours de ses deux premières années et demie en charge.

Solskjaer est sous pression pour remporter un trophée la saison à venir après avoir obtenu un nouvel accord

Le Norvégien a été soutenu sur le marché des transferts avec Jadon Sancho, le dernier ajout du club dans un accord de 73 millions de livres sterling avec le Borussia Dortmund.

United aspire également à signer Haaland l’année prochaine lorsque sa clause de libération de 68 millions de livres sterling deviendra active.

Dortmund est déterminé à le garder pour une autre saison, malgré l’intérêt de Chelsea cet été, mais les prétendants ne manqueront pas lorsqu’il sera disponible pour un prix réduit.

Les Red Devils pourraient bien avoir l’avantage, Solskjaer ayant travaillé en étroite collaboration avec Haaland du côté norvégien de Molde.

Instagram @erling.haaland

Haaland a joué sous Solskjaer à Molde au début de sa carrière

L’ancien ailier de Man City, Sinclair, a suggéré que cela pourrait être la raison pour laquelle Solskjaer a obtenu un nouvel accord.

Dans un échange avec Jamie O’Hara en direct sur talkSPORT, Sinclair a expliqué pourquoi un déménagement à United était logique pour l’attaquant qui aurait sûrement son choix parmi n’importe quel meilleur club de football européen l’été prochain.

Sinclair : “Quand vous entendez de petites extraits sonores de Haaland disant” peut-être rejouer avec vous bientôt “et cette relation avec Ole Gunnar Solskjaer, est-ce pourquoi Ole Gunnar Solskjaer a obtenu ce contrat à Manchester United?

“Si il [Haaland] va rester au Borussia Dortmund cette saison et ensuite autorisé à partir pour sa clause de rachat la saison prochaine, Ole, qui a de bonnes relations avec Haaland, serait-il au siège principal ?

O’Hara: « Manchester United est un énorme club de football, mais si vous avez des prétendants comme Chelsea, Barcelone, le Real Madrid, Man City… »

Haaland est l’acteur le plus demandé en Europe après 18 mois exceptionnels en Allemagne

Sinclair : « Il pourrait être la pièce manquante, cependant. Si vous allez à Manchester United et remportez leur premier titre de Premier League, pour l’instant depuis huit ans, cette saison s’ils ne gagnent pas, ce sera neuf ans.

“Ce sera la dixième année sans remporter le titre de Premier League [if he signs next summer and the Red Devils miss out again]. Il y a beaucoup de gloire à Manchester United et à être leur n°9.

“Si vous y allez et que vous vous soutenez pour être avec Jadon et son n ° 9 qui va marquer tous les buts pour amener Manchester United au titre, il y a une énorme quantité de gloire là-bas.”

O’Hara: « Je comprends, mais ne préféreriez-vous pas aller quelque part où vous êtes presque assuré de réussir ? »

Solskjaer pourrait être l’arme secrète de Man United dans sa tentative de signer Haaland

Sinclair: “Non, pas vraiment. Je me soutiendrais. C’est un énorme club de football.

O’Hara: « Si vous êtes l’un des meilleurs attaquants du monde et que vous avez de l’avance, vous êtes Erling Haaland, vous avez le Real Madrid, Man City et Manchester United pour vous.

« Êtes-vous en train de me dire que vous allez prendre Manchester United ?

Sinclair: “C’est facile pour moi, avec mes lunettes teintées bleues.”

O’Hara : « D’accord, retirez City de l’équation. Le PSG, le Real Madrid et Manchester United ?

Sinclair: « Je pense que j’irais à Manchester United, surtout si j’ai une bonne relation avec Ole Gunnar Solskjaer et je connais Jadon, et il a une très bonne saison cette année.

“Il y a un argument massif pour dire qu’il devrait aller à Manchester United.”