La connexion Casemiro – Kroos – Modric est unique en son genre, la meilleure

Toni Kroos, Luka Modric et Carlos Henrique Casemiro – le légendaire trident du milieu de terrain du Real Madrid – ont commencé ensemble un match officiel pour la première fois il y a environ six ans. Le 4 octobre 2015, le Real Madrid a visité le stade Vicente Calderon lors du premier Derby de Madrid de Rafael Benitez. Le match s’est soldé par un nul 1-1. Le reste de la formation de départ de cette nuit-là comprenait Keylor Navas, Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Isco, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane commencerait cette formation exacte lors de deux finales distinctes de la Ligue des champions en 2017 et 2018 pour annihiler ses adversaires dans les deux. Mais personne ne savait quel chaos symphonique le trio de milieu de terrain composé de Kroos, Casemiro et Modric allait créer dans les années à venir.

Kroos, Casemiro et Modric (KCM) ont presque tout gagné ensemble dans le football de club (à l’exception de la Copa del Rey). Ils ont joué un rôle absolument déterminant dans le succès extraterrestre et presque médiéval du Real Madrid en Europe au cours de la dernière décennie. Toni Kroos, un cyborg de passage progressif ; Luka Modric, un artiste de premier ordre avec le ballon aux pieds ; et Casemiro, un mastodonte défensif, forment ensemble un trident de milieu de terrain qui ne devient guère plus diversifié que celui-ci. Casemiro a parfois été un handicap sur le ballon, mais lorsque ces trois joueurs sont sur la même longueur d’onde, ils ont été les meilleurs au monde à un kilomètre et demi.

Le thème de la saison en cours n’a pas été très différent – en particulier lors d’une chaîne brutale de matches où le Real Madrid a dû affronter trois rivaux directs du titre en Liga (Sevilla, Real Sociedad et Atletico Madrid) et l’Inter Milan dans la lutte pour le première place de leur groupe de Ligue des Champions. Madrid a également joué le match reporté contre l’Athletic Bilbao. Ils ont remporté tous ces matchs, n’encaissant qu’un seul but en cinq rencontres. Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric ont été aussi essentiels que jamais pendant cette course (et toute la saison jusqu’à présent). Nous allons examiner de plus près comment chacun des trois milieux de terrain se connecte avec les deux autres sur le terrain.

Toni Kroos

Le milieu de terrain allemand opère depuis le côté gauche du terrain. En ce qui concerne la longueur du terrain, Kroos couvre presque tout le terrain à la recherche de ses partenaires de milieu de terrain. Il utilise Casemiro comme exutoire pour jouer des passes courtes et les récupérer. C’est l’un des moyens par lesquels Kroos échappe à la pression. Plus à ce sujet plus tard dans la colonne.

D’un autre côté, comme Modric couvre le côté droit du milieu de terrain, il est principalement ciblé pour les commutateurs précis ou les passes plus longues de Kroos sur le terrain. Kroos et Modric sont les joueurs les plus fiables du Real Madrid pour changer de jeu rapidement et en toute sécurité.

Casemiro

Casemiro est deuxième sur la liste des joueurs du Real Madrid avec le plus de changements cette saison (derrière Toni Kroos). Comme on le voit sur l’illustration, il cherche Modric à droite tout comme Kroos. En plus de cela, Casemiro est en fait bien meilleur pour fournir des passes plus longues que des passes plus courtes. Comme déjà évoqué, sa connexion avec Kroos reste courte et rapide pour permettre à l’Allemand d’entrer dans des positions où il peut opérer sans trop de pression.

Luka Modric

Cette illustration des passes de Modric à Kroos et Casemiro montre d’abord comment il complimente Toni Kroos. Lorsque Modric a besoin de passer le ballon de l’autre côté, il trouve principalement Kroos. Encore une fois, cela n’est pas limité à la moitié du terrain. Ils peuvent le faire n’importe où, contre n’importe qui, n’importe quel jour. La connexion de Modric avec Casemiro montre comment il peut être une présence à double sens lorsque l’un des maestros a besoin d’une sortie pour échapper à la pression ou créer une séquence sur l’une ou l’autre aile.

La résistance globale de la presse du Real Madrid dépend beaucoup de Modric et de Kroos car, en fin de compte, en tant qu’attaquant, il y a une limite à combien Karim Benzema peut descendre profondément pour les aider. Ce tweet démontre la manière la plus éloquente de Modric et Kroos de traiter avec la presse.

Modric et Kroos échappent à la pression de différentes manières. Modric le reçoit dans des espaces restreints en sachant pertinemment qu’il peut accélérer sans pression. Kroos lit tôt la pression de l’opposition et se déplace toujours dans des positions afin qu’il la reçoive dans l’espace. Les deux finissent dans l’espace et avec le ballon. – UtdArena (@utdarena) 12 décembre 2021

Même avec une prolongation de contrat potentielle à l’horizon pour Modric (et peut-être une pour Kroos aussi), il est peu probable que nous puissions assister à la magie du trio KCM au-delà des deux prochaines saisons. Il est temps de se réjouir et d’en profiter tant que nous le pouvons.