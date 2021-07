La connexion de Meghan et Harry avec The Crown de Netflix a révélé: «Un tout nouveau niveau» | Royale | Nouvelles

Le nouveau projet Netflix de Meghan Markle discuté par Ford

La saga publicitaire du couple s’est poursuivie cette semaine après que Harry a annoncé qu’il publierait ses mémoires en 2022. Publié par Penguin Random House, il a déclaré qu’il écrirait le livre, “pas comme le prince que je suis né, mais comme l’homme que je suis devenu” . Meghan a également été occupée, ayant confirmé la semaine dernière qu’elle travaillait sur la deuxième production du couple pour Netflix dans le cadre de leur énorme contrat de 109 millions de livres sterling.

“Pearl” suivra les “aventures héroïques” d’une fillette de 12 ans alors qu’elle s’entretient avec des femmes remarquables de l’histoire, avec la duchesse en tant que productrice exécutive aux côtés du mari d’Elton John, David Furnish.

Beaucoup ont félicité le couple pour leurs efforts visant à créer une programmation « inspirante ».

D’autres, cependant, ont moins attiré l’attention sur ce que Meghan et Harry pourraient retirer de l’accord, et plus sur la façon dont Netflix bénéficiera de l’acquisition de deux des humains les plus discutés de la planète.

Simone Ferriani, professeur d’entrepreneuriat à City, à l’Université de Londres et à l’Université de Bologne, a déclaré que le géant du streaming avait intégré le couple au moment où sa série “The Crown” explosait dans le monde entier.

Meghan Markle: La paire augmentera probablement la popularité de The Crown, selon un expert (Image: GETTY)

Heart of Invictus: la première émission Netflix de Harry suivra les concurrents participant aux jeux (Image: GETTY)

Alors que Meghan et Harry n’auront pas leur mot à dire sur le contenu de The Crown, le professeur Ferriani a déclaré que leur présence porterait la série à un « tout nouveau niveau », recueillant finalement peut-être des millions d’abonnements supplémentaires pour Netflix.

Il a déclaré à Express.co.uk : “Ce n’est pas une série ordinaire.

“Nous parlons de l’un des titres les plus réussis de l’histoire de Netflix.

“Une série qui est devenue mondialement si populaire qu’elle a fait grimper les abonnements, selon certaines estimations, de un à trois pour cent seulement (nous parlons de cinq à six millions de nouveaux membres).

“Maintenant, et voici l’essentiel, les saisons finales très attendues cinq et six sont celles qui couvriront le règne de la reine au 21e siècle, y compris bien sûr Megxit, sans doute l’événement qui a fait la une des journaux après Diana. histoire de la famille royale.

Contrats : le couple a signé une série de contrats lucratifs depuis qu’il a quitté la famille royale (Image : GETTY)

“Pensez à la résonance accrue que les nouvelles saisons de The Crown auront maintenant que les deux royals réels sont devenus les producteurs de contenu de Netflix.

“Même si officiellement Meghan et Harry n’ont pas de relations avec The Crown, pour moi, il est évident que leur intégration dans la famille de Netflix l’amènera à un tout nouveau niveau de vraisemblance, alimentant l’esprit culturel mondial et la demande accrue du public.

“Bien sûr, les porte-parole de Netflix ont annoncé l’accord comme une célébration de la vision créative de Meghan et Harry, mais la pure réalité est qu’Archewell Productions – la société de production créée il y a moins d’un an par Meghan et Harry – n’a aucun antécédent pour suggérer qu’ils ayez l’œil pour un contenu et une narration exceptionnels.”

Lorsque Meghan et Harry ont rencontré Oprah Winfrey pour leur interview explosive en mars, une sensation culturelle s’est ensuivie.

The Crown: La série a été un succès pour Netflix, attirant un public mondial (Image: PA)

Olivia Coleman: Elle a joué le rôle de la reine dans les saisons trois et quatre de The Crown (Image: GETTY)

Les mèmes ont inondé Internet et 17,1 millions de personnes se sont connectées pour le regarder en direct – sans parler de ceux qui l’ont regardé sur des services de rattrapage.

Le professeur Ferriani a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un exemple parmi une série d’exemples montrant “l’effet synergique potentiel des marques Meghan et Harry et The Crown”.

Il a poursuivi: “La Couronne a aidé à ouvrir la voie à la sympathie du public américain envers Megxit, et l’intérêt extraordinaire pour Meghan et Harry (comme en témoigne l’interview très attendue d’Oprah), se transformera en un nouvel engouement pour les futures saisons de La Couronne.

“Ajoutez à cela le fait que les personnes de haut rang veulent être entourées d’autres personnes de haut rang, donc, tout comme les Obama (qui ont également signé en 2019 un accord de production pluriannuel avec Netflix), Meghan et Harry peuvent s’avérer inestimables en tant que partenaire aimant pour d’autres offres et talents.”

Jargon royal: une partie du jargon royal utilisé dans The Crown, expliqué (Image: Express Newspapers)

Cela pourrait expliquer en partie pourquoi ni Netflix ni Spotify n’ont encore commenté le manque de projets annoncés par Meghan et Harry.

Ils n’ont révélé que deux productions pour Netflix, leur série de podcasts Archewell Audio sur Spotify n’ayant publié qu’un seul épisode – une pièce de 30 minutes avec d’autres personnes célèbres parlant de la façon dont elles ont fait face au verrouillage.

Daniela Elser, écrivant pour News.com.au, a noté que la création de séries télévisées et de podcasts prend du temps, “le temps presse pour que Harry et Meghan prouvent qu’ils valent des sommes d’argent astronomiques”.

Elle a établi un parallèle avec d’autres noms célèbres qui ont conclu des accords avec des plateformes de streaming comme Shonda Rhimes, et Barack et Michelle Obama.

The Me You Can’t See: Harry photographié en train de parler lors du premier épisode de sa série Apple TV (Image: Apple TV)

Il leur a fallu 11 mois à compter de la signature de leurs contrats pour révéler leur première liste de sept projets pour l’entreprise.

Meghan et Harry ont dépassé la barre des 11 mois plus tôt ce mois-ci, mais sans aucune annonce.

Russell Myers, le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a récemment déclaré au programme australien “Today” que les patrons des deux plateformes de streaming se demanderaient bientôt où vont exactement leurs dollars durement gagnés”.