La connexion déchirante de Hawkeye de No Way Home a été gâchée

Nous avons connu le secret Holland-Maguire-Garfield Spider-Man: No Way Home toute l’année, car Sony et Marvel n’ont pas pu contenir les fuites. Chaque jour qui nous rapprochait de la sortie du film, nous recevions de plus en plus de confirmations indéniables. J’ai souvent dit que savoir que No Way Home inclura toutes les versions en direct de Spider-Man de Sony ne gâchera pas l’expérience cinématographique. Mais si vous ne voulez pas lire de véritables spoilers sur l’intrigue, c’est le moment de vous éloigner car de nouveaux spoilers suivent ci-dessous. C’est parce que les dernières promotions de No Way Home pourraient livrer une révélation déchirante de Hawkeye.

La chronologie du MCU : No Way Home et Hawkeye

Si vous regardez les films et les émissions de télévision du MCU dans l’ordre de leur sortie sans tenir compte de la chronologie officielle, vous vous trompez. Marvel aime aller et venir dans la chronologie principale du MCU pour combler les lacunes dont nous avons besoin pour comprendre l’histoire globale.

Mais si vous prévoyez de revoir toute l’action du MCU ou de la regarder sur Disney Plus pour la première fois, vous devriez tout voir dans l’ordre chronologique. Alors préparons le terrain pour les événements No Way Home et Hawkeye.

Les deux projets se déroulent après Avengers : Endgame. La bataille finale des Avengers contre Thanos a lieu en octobre 2023.

Ensuite, l’action Spider-Man: Far From Home se déroule approximativement entre le 20 juin 2024 et le 10 juillet 2024.

Enfin, Hawkeye commence le 19 décembre 2024 et nous nous attendons à ce qu’il se déroule jusqu’à Noël 2024 – il reste deux épisodes dans la série.

Sony vient de publier la première minute de No Way Home, et nous voyons l’action reprendre juste après Far From Home. Cela signifie que tout ce que nous sommes sur le point de voir dans le troisième film Spider-Man du MCU se déroule du 10 juillet 2024 au 19 décembre 2024 (ou même plus tard).

Par conséquent, le No Way Home se produit de quelques semaines à plusieurs mois avant Hawkeye. C’est votre dernière chance de évitez le grand spoiler No Way Home–Hawkeye.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Source de l’image : Sony et Marvel

Comment No Way Home se termine

Nous avons vu plusieurs fuites de No Way Home cette année qui affirmaient que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) terminerait son sort d’ici la fin du film. Tout le monde oubliera qui est Peter Parker (Tom Holland), y compris MJ (Zenaya) et Ned (Jacob Batalon).

Une récente fuite de l’intrigue de No Way Home en provenance de Chine nous a donné ce qui semble être le récit le plus détaillé des événements, y compris la fin. Nous devons connaître cette évolution importante avant d’examiner le lien entre No Way Home et Hawkeye. La fuite chinoise nous dit qu’en effet, tout le monde oubliera qui est Peter Parker, mais Spider-Man continuera d’exister en tant que super-héros masqué.

La fuite dit que Parker essaiera de renouer avec MJ à la fin du film. Mais il décidera finalement de ne pas lui dire qu’ils avaient eu une relation. Une récente interview de Tom Holland semble confirmer tout cela. L’interview présente des images des coulisses de No Way Home montrant MJ déchirant une note. Des photos de tournage divulguées début janvier nous ont donné le Hollandais Peter Parker marchant dans la rue pendant l’hiver avec un morceau de papier étonnamment similaire à la main.

MJ (Zendaya) dans No Way Home BTS sur The Project. Source de l’image : YouTube

La comédie musicale Rogers de Hawkeye

Cela nous amène à la scène d’ouverture de No Way Home que nous venons de voir cette semaine. Les fans de Marvel ont peut-être observé un incroyable œuf de Pâques Hawkeye dedans. Alors que Peter et MJ traversent New York quelques instants après que J. Jonah Jameson (JK Simmons) a révélé l’identité de Spider-Man, nous voyons quelques panneaux d’affichage pour la comédie musicale de Rogers. Nous avons vu une partie de cette comédie musicale hilarante des Avengers dans le premier épisode de Hawkeye.

Qu’est-ce qui est déchirant dans le panneau d’affichage ? Absolument rien. Clint Barton (Jeremy Renner) ne voit la comédie musicale que quelques mois plus tard. Encore une fois, l’action dans No Way Home se déroulera entre la mi-juillet et la mi-décembre. En passant, Sony et Marvel ont cependant omis le panneau d’affichage de la première bande-annonce.

La comédie musicale de Rogers que nous avons vue dans Hawkeye apparaît dans Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : YouTube

La connexion déchirante No Way Home–Hawkeye

Nous savons d’après les bandes-annonces que Peter traitera avec la police après les remarques de Jameson. Nous savons également que Peter, MJ et Ned retourneront à l’école pour leur dernière année tout en prévoyant de se rendre au MIT après le lycée. Et nous savons aussi que Peter a l’idée de demander à Strange de l’aider avec son problème d’identité avant Halloween (la scène ci-dessous).

Cela signifie que l’action multivers se déroule entre octobre 2024 et les événements de Hawkeye, qui commencent à la mi-décembre 2024. Par conséquent, cette grande bataille de la Statue de la Liberté à la fin de No Way Home se déroule dans ce laps de temps. Les variantes de Spider-Man battront les méchants. Strange exécutera son sort et tout le monde oubliera que Peter Parker est Spider-Man. Ou un vengeur. Cela signifie que tout le monde – Strange, MJ et Ned sont sur cette liste.

Peter Parker (Tom Holland) dans la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home. Source de l’image : Sony

Hawkeye ne connaît pas le sympathique quartier de Spider-Man

Savez-vous qui d’autre oubliera d’avoir combattu à la fois contre et avec Spider-Man ? Oeil de faucon. Compte tenu de tous les spoilers de No Way Home jusqu’à présent et de cette finale déchirante de Peter-MJ, il est très probable que Hawkeye ne sache pas qui est Peter Parker, alors que les événements de Hawkeye se déroulent. Si vous pensez à l’épisode 2 de Hawkeye, vous vous souviendrez que personne ne faisait de cosplay en tant que Spider-Man à New York. C’est probablement parce qu’ils n’ont aucune idée de l’importance de Spider-Man pour le monde après les événements de No Way Home. Pourtant, Ant-Man obtient en quelque sorte une grande reconnaissance à la fois dans la rue et dans la comédie musicale de Rogers.

L’épisode 5 de Hawkeye s’ouvre mercredi, juste avant la première de No Way Home. Des rumeurs plus anciennes disaient que les deux projets pourraient partager une scène tournée au même endroit. Cela pourrait être un œuf de Pâques passionnant à voir. Mais la chose la plus importante que nous pourrions réaliser le 17 décembre est que Hawkeye n’a aucune idée de qui est Spider-Man dans l’émission télévisée.

C’est une réalisation incroyablement triste qui place le MCU dans une perspective différente. Tous les Avengers oublieront qui est Peter. Ils savent peut-être qu’il y a un Spider-Man, mais pas qu’ils se sont battus ensemble contre Thanos.