La connexion et les liens de Thanos avec Eternals avec Eros de Harry Styles, expliqués

Avec Eternals, le MCU passe à une concentration plus cosmique, loin de Thanos et vers un nouvel ensemble de cinglés galactiques, y compris les Célestes.

Mais dans les bandes dessinées Marvel, Thanos et les Eternals ont un lien fort qui pourrait tracer une nouvelle voie pour la prochaine phase des films Marvel. Après qu’une scène post-crédits d’Eternals ait invoqué silencieusement la connexion, parlons de la façon dont Thanos est lié à la phase 4, même après la fin de son histoire.

[Ed. note: This piece contains spoilers for Marvel’s Eternals.]

La lignée des éternels de Thanos

merveille

Dans les bandes dessinées, Thanos est un éternel issu d’une lignée très importante : son père, Al’ars, était le fils de Kronos, qui a régné sur les éternels de la Terre à la suite d’une guerre civile qui a divisé la colonie d’origine. Après la mort de son père, Al’ars a parcouru l’univers en tant que mentor.

Cela l’a emmené sur Titan, la lune de Saturne, et son propre groupe d’Éternels. Là, il a découvert que la planète entière avait été décimée dans sa propre guerre civile éternelle avec un survivant – le Titan Eternal Sui-san. À l’aide d’un dispositif génétique, les deux ont reconstruit Titan et l’ont repeuplé avec de nouveaux êtres éternels surnommés Titans; ils étaient plus forts et pouvaient vivre plus longtemps que les Titan Eternals d’origine, mais étaient toujours surclassés par les Earth Eternals.

Finalement, Sui-San et Al’ars ont eu deux enfants : Eros (nous y reviendrons) et Thanos.

Pas un éternel, pas encore un déviant

Thanos est un éternel, oui, mais il est aussi un déviant. Pourquoi? Parce que la génétique !

Vous voyez, Eternals et Deviants sont fabriqués à partir du même lot, ce qui signifie qu’il y a finalement un croisement. Un éternel obtenant une mutation de type déviant a ensuite été surnommé le «syndrome déviant», ou l’apparence de Thanos avec sa peau violette et son menton strié. (Des deux fils, il est le seul à avoir cette maladie; Eros ressemble à un éternel ordinaire, quelque chose pour lequel Thanos détestait naturellement son frère.) Et parce que la méchanceté des Deviants est liée à leur biologie (oui), l’apparence de Thanos a paniqué tellement Sui-san que lorsqu’elle a posé les yeux sur lui pour la première fois après l’accouchement, elle est devenue folle et a essayé de le tuer (aussi beurk !).

Dans les Eternals actuels dirigés par Kieron Gillen et Esad Ribić, le génie Phastos a découvert que Thanos est en fait un « vrai Eternal », comme les autres. Ce que cela signifie pour le personnage n’est pas clair; le prochain arc de la course de Gillen et Ribić continuera l’histoire de Thanos, où il sera connu sous le nom de « Eternal Prime ».

Parlons d’Éros

Créé par Jim Starlin et apparu pour la première fois dans Invincible Iron Man # 55 en 1973, Eros est le frère cadet de Thanos. Avec une belle apparence et le pouvoir de contrôler les émotions des autres, Eros est à la fois le super-héros appelé Starfox et un énorme fuckboi. S’il n’aidait pas les Avengers en cas de crise, il était hédoniste comme l’enfer dans l’espace.

Comme beaucoup de frères fictifs, les deux ne s’aiment pas et Thanos se contentera souvent de capturer et de tourmenter Eros. Ils s’entendent parfois: ils ont déjà dû travailler ensemble pour vaincre le futur moi de Thanos, et ils ont une trêve pour se rencontrer une fois par an et s’apporter des cadeaux.

Qu’est-ce que cela signifie pour le MCU ?

Image : Marvel Studios

La première scène de post-crédits d’Eternals montre Thena, Makkari et Druig sur leur navire au moment où ils se rendent compte que Sersi, Phastos, Kingo et Sprite ont été emmenés par le céleste Arishem. Avant de pouvoir formuler un plan, ils sont interrompus par nul autre qu’Eros, joué par Harry Styles. Présenté explicitement comme le frère de Thanos par son acolyte Pip (Patton Oswalt), Eros propose d’aider les Eternals à sauver leurs amis. Et sa nature fuckboi semble être intacte, car son introduction est réglée sur « Feels Like the First Time » et il flirte avec Thena.

Étant donné que le film se termine par la promesse standard «Les éternels reviendront…», Eros est probablement inclus dans cela maintenant aussi. Si ce film réussit, il est possible que Styles soit verrouillé pour un Eternals 2, et peut-être même son propre film ou émission. (Sûrement, son absence de l’ensemble de la saga Infinity est suffisamment importante pour l’un ou l’autre.) Il reste à voir comment il se connecte aux Célestes et son objectif général dans le MCU, tout comme si Thanos réapparaîtra ou non pour un autre frère Marvel. Quoi qu’il en soit, les Éternels ont eux-mêmes un nouvel allié contre les Célestes. Celui qui finira sans aucun doute par leur causer des ennuis.