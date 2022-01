La connexion improbable des Sex Pistols de Billy Fury

Dans le vaste catalogue à succès britannique de l’original rock’n’roll chéri Billy Fury, il y a une entrée moins connue avec un lien étrange vers le Pistolets sexuels.

Le 2 janvier 1964, avec neuf singles du Top 10 à son actif en trois ans et demi, Fury est entré dans les best-sellers avec sa dernière sortie Decca, « Do You Really Love Me Too (Fools Errand) ». Il ne savait pas que l’un de ses admirateurs était un futur svengali de la scène punk des années 1970, Malcolm McLaren.

Sur le point d’avoir 18 ans lorsque le dernier de Billy a été dévoilé, l’admiration de McLaren pour Fury avait été renforcée en le voyant se produire en direct. En tant qu’étudiant en art à la fin des années 1960, il a même essayé d’aider la carrière du rockeur en réalisant un film sur lui qui n’a jamais été achevé. Mais ensuite, à son instigation et au tout début du groupe, il a réussi à obtenir une énorme notoriété, la chanson susmentionnée est devenue une partie de la liste en constante évolution des chansons des premières répétitions des Sex Pistols.

L’étoile de Fury était peut-être quelque peu en déclin au début de 1964, comme ce fut le cas pour tant d’artistes solo à la suite de Les Beatles‘émergence. Il n’aurait qu’un seul hit de plus dans le Top 10 au Royaume-Uni, avec la sortie de l’été 1965 « In Thoughts Of You ». Mais sa position méritait toujours des apparitions dans des émissions de télévision telles que Ready! Constant! Go!, et ses performances live étaient toujours acclamées pour leur énergie et leur aura.

Un entraînement Pistols incongru

Le célèbre journaliste Nick Kent a écrit dans ses mémoires Apathy For The Devil que, pendant sa brève période à jouer de la guitare dans une première version des Pistols, « Do You Really Love Me Too » faisait en effet partie de la set list. Kent a expliqué que l’original avait une place sur le jukebox dans Sex, la célèbre boutique qu’il dirigeait avec Vivienne Westwood, tout comme « Don’t Give Me No Lip, Child » d’un autre artiste anglais à succès du début des années 1960, Dave Berry, qui l’a coupé comme la face B de son célèbre « The Crying Game ». Effectivement, tout aussi fugace et incongru, cela a également été joué par les prototypes de pistolets.

Au tournant de 1964, Fury était à Amsterdam pour des rendez-vous télévisés et radiophoniques et, comme Record Mirror l’a également rapporté cette semaine-là, ses plans internationaux étaient de l’appeler en Afrique du Sud cette année-là, et peut-être en Australie. Il avait même un fan club à Ceylan. Le single est entré dans le classement britannique à la 37e place et, bien qu’il ne soit pas devenu l’un de ses plus gros 45 tours, a atteint un sommet de la 13e place en dix semaines, devenant le 15e de ses 19 meilleurs succès dans son pays natal.

